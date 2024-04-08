08 апреля 2024, 16:23

Учебник по модулю «Основы православной культуры» презентовали в Балашихе

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В Балашихе провели встречу по основе религиозных культур. На ней обсудили духовно‑нравственное просвещение учеников и представили учебник «Основы православной культуры».

Главным вопросом встречи стал выбор детьми третьих классов и их родителями модуля «Основы православной культуры». На мероприятии присутствовали первый заместитель министра Московской области Елена Михайлова, представители Балашихинской епархии и педагоги. В нем приняли участие свыше 300 человек.

«Основы религиозных культур - это обязательный для изучения в школах предмет, а выбор модуля - требование законодательства. В 2001 году мы заключили соглашение о сотрудничестве с Русской православной церковью. С того времени предлагаем выбирать основы православной культуры. Важно, чтобы дети знакомились с культурой православия», - отметила Елена Михайлова.

На мероприятии представили учебник по модулю «Основы православной культуры», к нему рабочую тетрадь и рассказали про образовательный ресурс «Клевер Лаборатория».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Дети Школы Православие Балашиха
08 апреля 2024, 17:39
Родственников бойцов СВО из Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества
Freepik
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Жителям Московской области рассказали о случаях нового вида мошенничества, когда злоумышленники звонят родственникам военнослужащих и рассказывают историю о том, что их близкий якобы попал в плен. При этом они требуют перевести им крупную сумму на «выкуп» для его освобождения.

Цель такого манипулятивного действия заключается в том, чтобы обмануть жертву и заставить ее в панике принять необдуманные решения. Этот вид мошенничества основан на эмоциональном стрессе и тревоге за близких, которые испытывают семьи военнослужащих.

Во время разговора на заднем фоне иногда можно услышать крики о помощи или звуки борьбы - скорее всего, это имитация, которую используют злоумышленники, чтобы усилить тревогу и заставить жертву реагировать быстро и без размышлений.

В другом сценарии мошенники, выступая под видом волонтеров, сообщают, что солдат погиб, и для «транспортировки тела» на родину требуется большая сумма денег. Суть еще одной схемы заключается том, что близкий человек якобы ранен и требуется срочно перевести деньги на оплату лечения. Чтобы убедить людей в необходимости отправить деньги, мошенники могут использовать шокирующие фотографии ран, найденные в интернете.

Важно помнить, что при подобных звонках следует быть осторожным и сохранять спокойствие. Если есть возможность, свяжитесь с военнослужащим самостоятельно. Не сообщайте личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришел с незнакомого номера.

Если вы стали жертвой мошенников и передали им свои финансовые данные, срочно свяжитесь со своим банком и объясните произошедшее, а затем обратитесь в полицию с заявлением.

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Мошенничество
08 апреля 2024, 17:15
День человека с синдромом Дауна отметили в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Мероприятие, приуроченное к Дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации об аутизме, состоялось в Лобне. Встречу организовали в Доме культуры «Чайка».

Для юных гостей провели различные мастер-классы, где они могли проявить свои творческие способности. Детям нарисовали аквагрим, а также познакомили с ростовыми куклами.

Главным событием дня стал концерт, на котором выступили творческие коллективы города. Сценические номера не оставили равнодушными ни одного зрителя.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил подарок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе состоится День добрых дел. Он пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

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Дети Лобня Концерты
08 апреля 2024, 16:38
Свыше 15 тысяч человек посетили праздник в честь Международного дня птиц в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздник «Пернатые в парках» прошел более чем в 80 парках Подмосковья. Его приурочики к Международному дню птиц. Мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости парков поучаствоваи в экопрогулках с профессиональными орнитологами. Они рассказали об особенностях поведения птиц. Кроме того, в рамках праздник прошел конкурс скворечников и состоялась акция кормления пернатых. Для посетителей организовали фотовыставки, мастер-классы и многое другое.

\"На мероприятии состоялись мастер-классы по декорированию скворечников и созданию съедобных кормушек. Помимо этого, гости смогли освоить новые навыки, благодаря занятию по росписи фигурок птиц из гипса\", - рассказали в ведомстве.

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Птицы Парки
08 апреля 2024, 16:35
Производство новой линейки соусов запустили в Егорьевске
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Компания «Дарсил» из Егорьевска объявила о запуске новых брендов соусов Costa Caliente и Bravente. Продукция уже доступна в магазинах по всей России.

«По данным статистики, в Московской области за 2023 год произведено 44,9 тысячи тонн приправ и смешанных пряностей. На долю региона приходится более 79% производства этой категории продукции от общего объема в ЦФО и более 46% - от общероссийского объема», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Новая линейка соусов Costa Caliente предлагает продукты с различной степенью остроты. Приправы и соусы Bravente оценят любители итальянской кухни.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Егорьевск Продукты

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