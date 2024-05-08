«Участвуют и дети, и родители». Жители Красногорска присоединились к акции «Диктант Победы»

«В этом году мы смогли принять 144 учащихся. Кроме школьников, участвуют и взрослые, также приходят родители учеников. В основном принимают участие ученики 9, 10 и 11-х классов», - отметила она.

Также Харчина сообщила, что «Диктант Победы» писали известные люди Красногорска. В 2023 году в школу № 18 приходил первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина, в этом году - наставник из Минпросвещения.

«Учителя тоже иногда заинтересовываются, заходят и проверяют свои знания в истории», - добавила замдиректора по воспитательной работе.

По ее словам, школьники сами охотно участвуют в акции. После диктанта многие даже начинают искать в интернете ответы на вопросы, которых их заинтересовали.

Диктант на знание истории Великой Отечественной войны написали более 400 человек в Луховицах. Они ответили на 25 вопросов.