«Участвуют и дети, и родители». Жители Красногорска присоединились к акции «Диктант Победы»
Более 60 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в «Диктанте Победы». Об итогах патриотической акции в Красногорске в интервью ведущей 360.ru Юлии Минаковской рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 18 Гульнара Рафаиловна Харчина.
«В этом году мы смогли принять 144 учащихся. Кроме школьников, участвуют и взрослые, также приходят родители учеников. В основном принимают участие ученики 9, 10 и 11-х классов», - отметила она.
Также Харчина сообщила, что «Диктант Победы» писали известные люди Красногорска. В 2023 году в школу № 18 приходил первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина, в этом году - наставник из Минпросвещения.
«Учителя тоже иногда заинтересовываются, заходят и проверяют свои знания в истории», - добавила замдиректора по воспитательной работе.
По ее словам, школьники сами охотно участвуют в акции. После диктанта многие даже начинают искать в интернете ответы на вопросы, которых их заинтересовали.
Диктант на знание истории Великой Отечественной войны написали более 400 человек в Луховицах. Они ответили на 25 вопросов.