11 ноября 2024, 18:24

Участок земли под склад выставят на торги в Дмитровском округе

Минимущества
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Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике региона выставят на аукцион земельный участок, расположенный в Яхроме Дмитровского городского округа. Его площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров, а использовать его можно, например, под склад или для строительства объектов дорожного сервиса.

Как пояснили в ведомстве, участок имеет категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Узнать подробнее о проведении торгов можно на сайте ЕАСУЗ. Начальная цена участка - 1109 060, 93 рублей.

В ведомстве напомнили, что приобрести или арендовать земельный участок через торги могут как физические, так и юридические лица. Для этого нужно подать заявление, в котором указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность, если заявитель действует от имени другого лица. Услуга предоставляется бесплатно.

Аукционы Строительство
11 ноября 2024, 18:04
Студенты из Шатуры примут участие в областном молодежном форуме
Пресс-служба администрации г.о. Шатура
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Межрегиональное мероприятие «Мы — Россия» началось в Подмосковье. На него отправились учащиеся Шатурского энергетического техникума.

Флагманский молодежный форум, который принимает Сергиево-Посадский округ, проходит в Московской области уже во второй раз. Участие в четырехдневной образовательной программе примут более 1500 молодых людей.

В рамках мероприятия будет организовано несколько блоков по различным направлениям, среди которых - организация мероприятий, информационная безопасность, социальные навыки, ораторское искусство и другие. Для участников проведут несколько интересных паблик-токов.

Киноактер Дмитрий Степанищев расскажет, как найти свое призвание и выстроить правильную коммуникацию. Телеведущий Павел Смелов поделится секретами публичных выступлений. Блогер Мария Смолина научит создавать посты, которые будут интересны любой аудитории.

В завершение мероприятия 13 ноября состоится большой праздничный концерт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Студенты Шатура
11 ноября 2024, 17:59
Подмосковное предприятие НХП представило продукцию на выставке в Китае
Хотьковская фабрика резных художественных изделий, г.о. Сергиев Посад
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С 11 по 17 ноября в Чэнду, столице провинции Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Мероприятие организовал Российский экспортный центр. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что на выставке представлены лучшие образцы российской продукции.

Более 130 производителей из 30 регионов России демонстрируют свои товары, а посетители могут принять участие в дегустациях и приобрести российские товары. Московскую область на выставке представляет Хотьковская фабрика резных художественных изделий, известная резьбой по кости мамонта. Промысел зародился в конце 19 века в селе Абрамцево и продолжает развиваться, предлагая уникальные изделия - от украшений до художественных композиций.

Напомним, Сычуань - третья провинция Китая, где проходит фестиваль «Сделано в России», уже ставший важной площадкой для знакомства с российской культурой и продукцией. Программа фестиваля включает показ российских фильмов и мультфильмов, а также творческие мастер-классы.

Фестивали Китай
11 ноября 2024, 17:57
Тендер на капремонт детского сада при школе № 6 объявили в Жуковском
Медиаархив Московской области
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Детский сад при школе № 6 в Жуковском капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, проведет капитальный ремонт и поставит в учреждение оборудование.

Здание построили в 1988 году, его площадь превышает 1,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета. Их завершат в 2025 году.

Школы Детские сады Ремонтные работы
11 ноября 2024, 17:37
Дорожные знаки отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» восстановили поврежденные знаки еще на 11 дорогах в Подмосковье. Работы провели в Щелкове, Сергиевом Посаде, Лосино-Петрвоском и других муниципалитетах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, поврежденные знаки восстановили на Заводской улице в Чехове, на улице Ленина в Лобне, Центральной в Щелкове, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Ситьково в Лосино-Петрвоском, улице Михалевича в Раменском и на улице Дугина в Жуковском.

Кроме того, ремонт прошел в деревне Лукьяново, на 53-м километре Каширского шоссе в Домодедове, в деревнях Ратчино и Первицкий Торжок.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве», - отметили в министерстве.

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги, уделяя особое внимание светофорам, знакам, ограждениям и другим элементам.

Дороги Ремонтные работы

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