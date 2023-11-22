Участок веломаршрута из Москвы до Санкт-Петербурга открыли в Мытищах
Реализация веломаршрута «Москва — Санкт-Петербург» продолжается в Московской области. Участок в Мытищах уже открыли для проезда.
«Новая трасса представляет собой дорожку протяженностью 2,8 километра, соединяющую парк Яуза города Москва с Мытищинским лесопарком», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
На маршруте можно посмотреть местные культурные достопримечательности, посетить кафе, торговый центр и Мытищинский лесопарк. Вдоль велодорожки установили лавочки для отдыха, а также освещение, чтобы ехать было комфортно в любое время суток.
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