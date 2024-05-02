Участок в Талдоме стал самым недорогим лотом на торгах по аренде на прошлой неделе

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Как рассказали в ведомстве, стартовая цена начиналась с восьми тысяч рублей в год, но трое претендентов в ходе торгов подняли ее на 21 тысячу.

Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».