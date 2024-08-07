07 августа 2024, 12:49

Участок в Ступине арендовали за рекордную сумму на земельных торгах

Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
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Рекордную стоимость лота зафиксировали на торгах в Ступине. Комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе провел 131 земельный аукцион.

Как пояснили в комитете, 10 соток земли в Ступине арендовали за 3,4 миллиона рублей. Стартовая цена участка началась с 35 970,2 рублей в год.

В аукционе приняли участие 11 претендентов, которые подняли начальную стоимость лота в 95 раз.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов.

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Аукционы Бизнес
07 августа 2024, 12:55
Подмосковные медучреждения получили почти 40 автомобилей с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные медучреждения получили 39 санитарных автомобилей с начала года. Из них 30 поступили в службы неотложной помощи поликлиник и девять — выездным паллиативным бригадам.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, машины будут обслуживать пациентов на дому, а также оказывать специализированную паллиативную помощь. На закупку транспорта потратили около 48 миллионов рублей.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации санитарным автотранспортом. Так, с начала года в медучреждения региона поступило 39 автомобилей и планируется поставка еще 29 единиц», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Автомобили получили хоспис для детей, а также больницы в Пушкино, Балашихе, Люберцах и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о скором открытии детского госпиталя в Красногорске. Работы там подошли к финальному этапу.

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Больницы
07 августа 2024, 12:50
Еще 21 двор облагородили в Орехово-Зуеве этим летом
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Более 20 дворов привели в порядок в Орехово-Зуеве. Работы по благоустройству провели под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во дворах заменили асфальт на внутридворовых проездах и пешеходных дорожках, отремонтировали систему уличного освещения, организовали места для парковки автомобилей и установили лавки и урны.

В ведомстве добавили, что работы провели в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», цель которой - повышение уровня комфорта жителей региона.

Список работ представители местного самоуправления определили вместе с жителями.

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Орехово-Зуево Ремонтные работы
07 августа 2024, 12:48
Более 20 образовательных учреждений отремонтируют в Серпухове в этом году
Пресс-служба Г.о. Серпухов
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В Серпухове продолжаются капитальные и текущие ремонты в школах и детских садах. Также до конца года в округе построят несколько учреждений образования.

Строительная готовность школы № 16 составляет 96%, школ № 11 и «Туровской СОШ» - около 85%. Все работы идут по графику. В Оболенской школе демонтируют кровлю, ремонтируют стены бассейна и входную группу.

Оконные блоки меняют в детском саду № 29 «Пчелка» на улице Советской, 74А. Работы ведут на средства местного бюджета. Территорию вокруг сада тоже благоустроят, и 1 сентября дети пойдут в обновленное учреждение.

Капитальный ремонт детского сада в поселке Пролетарский готов на 77,6%. Строительный контроль всех объектов ведет «Дирекция заказчика капитального строительства» при Минстрое Московской области.

Ремонты проведут и в учреждениях социальной сферы. Они уже начались в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, комплексе «Звезда», Дворцах культуры «Лира», «Оболенский», «Гавшино», детских садах № 47 и № 29, а также в спорткомплексе «Красные Крылья» и на стадионе «Спартак».

Совсем скоро к обновлению приступят в детских садах «Матрешка» и «Росинка» и спортзале в селе Липицы.

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Школы Серпухов Детские сады Ремонтные работы
07 августа 2024, 12:39
Бизнес-омбудсмен Подмосковья Головнев получил 1,1 тысячи обращений с января
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев получил свыше 1,1 тысячи обращений в первом полугодии 2024 года. Больше всего вопросов рассмотрели в общественных приемных омбудсмена — почти 87%, еще около 12% жалоб были адресованы непосредственно Головневу, остальные обращения направили из Аппарата федерального бизнес-омбудсмена.

Чаще всего представители бизнеса жаловались на действия или бездействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, на органы местного самоуправления, а также на государственные органы Московской области.

По словам Головнева, около 20% бизнесменов столкнулись с нарушениями в сфере земельно-имущественных отношений. Омбудсмен также отметил, что за полгода в Подмосковье провели около 40 мероприятий с участием бизнес-сообщества Московской области.

«Одним из немаловажных направлений нашей работы является проведение мониторинга бизнес-среды региона, выявление системных проблем. К примеру, в настоящее время совместно с общественными приемными мы проводим опрос, посвященный изучению степени доверия предпринимателей Московской области к правоохранительным органам», - заключил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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