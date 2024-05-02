Участок в Подольске арендовали за рекордную цену на аукционе по аренде на прошлой неделе
Рекордную цену лота на аукционе, который проводил комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе, зафиксировали в городском округе Пушкинский. Там двадцать соток земли арендовали за 45 миллионов рублей в год.
Как рассказали в ведомстве, за прошлую неделю комитет совместно с Региональным центром торгов провели 109 аукционов по земельно-имущественным торгам, в которых поучаствовали 395 человек. Среднее количество участников составило пять человек на лот.
Стартовая цена самого дорогого участка земли в деревне Бережки в городском округе Подольск началась с 4 486 608 рублей в год, однако восемь претендентов подняли начальную стоимость в 10 раз, доведя финальную сумму до 45 миллионов.
Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ.
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