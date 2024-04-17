Участок в Истре стал самым дорогим на аукционе в Подмосковье за неделю

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Как рассказали в ведомстве, всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 83 аукциона, в которых приняли участие 280 человек.

Цена участка земли в деревне Павловское городского округа Истра стартовала с двух миллионов рублей, но семеро участников подняли финальную стоимость в 12, 5 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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