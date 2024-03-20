Участок в городском округе Пушкинский стал самым дорогим лотом прошлой недели на аукционе по аренде
Самую высокую цену лота на аукционе, который проводил комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе, зафиксировали в городском округе Пушкинский. Там десять соток земли арендовали за 16 миллионов рублей в год.
Как рассказали в ведомстве, за прошлую неделю комитет совместно с Региональным центром торгов провели 106 аукционов по земельно-имущественным торгам, в которых поучаствовали 335 человек. Таким образом, на один лот в среднем претендовало четыре человека.
Стартовая цена самого дорогого участка земли в деревне Зимогорье в городском округе Пушкинский началась с 1 085 974 рублей в год, однако десять претендентов подняли начальную стоимость в 15 раз, доведя финальную сумму до 16 миллионов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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