Участок в городском округе Пушкинский стал самым дорогим лотом прошлой недели на аукционе по аренде

Как рассказали в ведомстве, за прошлую неделю комитет совместно с Региональным центром торгов провели 106 аукционов по земельно-имущественным торгам, в которых поучаствовали 335 человек. Таким образом, на один лот в среднем претендовало четыре человека.

Стартовая цена самого дорогого участка земли в деревне Зимогорье в городском округе Пушкинский началась с 1 085 974 рублей в год, однако десять претендентов подняли начальную стоимость в 15 раз, доведя финальную сумму до 16 миллионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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