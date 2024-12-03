03 декабря 2024, 17:05

Участок трубопровода на Почтовой улице в Подольске обновят в 2025 году

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В городском округе Подольск продолжают модернизировать тепловые сети по государственной программе. Часть трубопровода уже обновили, участок на Почтовой улице реконструируют в 2025 году.

Рабочие модернизировали трубопровод, ведущий к котельной на улице Гайдара. Помимо этого, закольцевали два объекта на Художественном проезде и в Сыровском тупике. Участок трубопровода на Почтовой улице присоединят к ним в будущем году. Вся тепловая сеть находится в собственности муниципалитета, она обеспечит теплом социальные объекты и многоквартирные дома в микрорайоне Силикатная.

«Нам важно не зависеть от частных ресурсоснабжающих организаций. Все они должны быть государственными. На это нас ориентировал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и президент России Владимир Путин», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Руководитель муниципалитета также добавил, что мелкие утечки, которые появляются на сетях малого диаметра, специалисты ликвидируют в течение суток. Жителей каждый день информируют о видах и сроках ремонтных работ.

Помимо этого, в конце ноября благоустроили раскопанные участки теплосетей, а также восстановили дорожное полотно там, где было необходимо. Эту работу продолжат весной.

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Подольск ЖКХ Отопление
03 декабря 2024, 16:06
Около 200 дефектов детских горок устранили в Подмосковье с января
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Игровые зоны для детей представляют собой крупные комплексы с разнообразными элементами для развлечений, поэтому обеспечение их безопасности становится важнейшей задачей. Постоянный контроль за такими пространствами осуществляют инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В процессе инспекций особое внимание уделяется горкам и материалам, из которых они изготовлены, поскольку это напрямую влияет на безопасность детей. Инспекторы проверяют металлические горки, оценивая их целостность в местах соединений, чтобы исключить риск повреждений. Пластиковые горки, в свою очередь, проверяются на наличие трещин, поскольку такие дефекты могут привести к травмам.

С начала года в Московской области устранено свыше 175 дефектов горок для детей. Наибольшее количество проблем было решено в Одинцове - 39 случаев, Волоколамске - 22 и Лобне - 19.

Если на детских площадках обнаружены поломки, необходимо сообщить об этом в один из территориальных отделов Министерства.

Дети Ремонтные работы
03 декабря 2024, 15:55
Фигуристы из Дмитрова победили на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский
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В Дмитрове прошли соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Московской области. В них приняли участие более 60 фигуристов из разных городов Подмосковья.

Соревнования прошли в Центре фигурного катания и керлинга, где участники состязались в одиночном катании в двух группах: спортивных и юношеских разрядах. Дмитровская спортивная школа олимпийского резерва Альберта Демченко показала отличные результаты, завоевав два золота и одну бронзу.

Золотые медали получили Кристина Жукова и Мария Терешкова. Их программы были насыщены сложными элементами и хореографией, что позволило достичь высоких баллов у судей. Александра Ларионова также продемонстрировала отличное катание, несмотря на сильную конкуренцию, и заняла бронзовую медаль.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина выразила гордость за достижения местных спортсменов и отметила их высокий уровень мастерства и целеустремленности.

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Фигурное катание Золото Дмитров
03 декабря 2024, 15:15
Новые меры поддержки для бюджетников утвердили в Солнечногорске
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В городском округе Солнечногорск ввели новые меры поддержки для работников образования, здравоохранения и полиции. Теперь бюджетники могут выкупить у муниципалитета жилое помещение, если они проживают в нем не менее пяти лет на условиях коммерческого найма.

Особенности процедуры разъяснил глава округа Константин Михальков на встрече с жителями в местном отделении «Единой России». Заведующая приемным отделением Солнечногорской больницы Светлана Бочарникова обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о возможности выкупа жилья в собственность. Она работает в Солнечногорске с 2015 года и сейчас арендует квартиру по договору коммерческого найма.

Константин Михальков подчеркнул, что депутаты поддержали эту инициативу. Теперь наниматели могут рассчитывать на льготу: уменьшение стоимости жилья наполовину, а также возможность рассрочки на срок до пяти лет с кредитной ставкой, равной одной трети от ключевой ставки Центробанка. Это право имеют сотрудники государственных и муниципальных бюджетных учреждений, а также образовательных и дошкольных организаций, чей стаж работы в этих сферах составляет не менее 10 лет.

«Наша цель - создать такие условия, чтобы профессионалы оставались в Солнечногорске, строили свою жизнь здесь и чувствовали поддержку со стороны округа. Мы будем предлагать Совету депутатов внести поправки, которые позволят выкупать квартиры из коммерческого найма даже тем, кто имеет жилье в другом регионе», - отметил Константин Михальков.

До 10 декабря депутаты-члены фракций всех уровней и заместители главы встретятся с жителями в приемной партии «Единая Россия» в Солнечногорске. Они обсудят вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, образования и здравоохранения.

Записаться на прием можно через сайт или по телефонам: 8 (980) 197-10-01 и 8 (495) 106-05-50.

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Льготы Солнечногорск Врачи Учителя Полиция
03 декабря 2024, 15:08
Камень размером с перепелиное яйцо достали из носа пациентки в Пушкино
Медиасток.рф
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Женщина 63 лет поступила в Пушкинскую больницу имени профессора Розанова с жалобами на затрудненное дыхание, неприятный запах и боль в носу. Диагностика показала, что в пазухе находится инородное тело.

Пациентка не смогла вспомнить, что именно попало ей в нос. Это произошло несколько лет назад, но тогда женщину ничего не беспокоило и к врачам обращаться она не стала. Неприятные ощущения появились не так давно - пару месяцев назад. Боль и выделения стали причиной обращения в больницу.

Во время осмотра врачи обнаружили ринолит - так называемый носовой камень. Он образовался путем длительного налипания слизи на инородное тело, попавшее в нос несколько лет назад.

«Размер этого ринолита был таким, что вытащить его через носовой проход целиком было невозможно. Мы осторожно извлекли его по частям. Операция длилась 40 минут и прошла успешно», - рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Носовое дыхание у пациентки полностью восстановилось. Боль и выделения прошли. Сейчас женщина уже дома и вернулась к привычной жизни.

Больницы Пушкино

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