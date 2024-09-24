Участок трассы А-108 в районе Серпухова расширили до 4 полос

Читайте нас в:

Отрезок длиной семь километров обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд Серпухова. При ремонте дорогу расширили, уложили новое покрытие из высокопрочного асфальтобетона. Для повышения безопасности установили освещение, светофоры, обустроили тротуары и ограждение.

В результате расширения участка трассы А-108 увеличилась общая пропускная способность дороги и сократилось время в пути. В сутки здесь проезжают не менее семи тысяч машин.

Работа по модернизации «Московского большого кольца» продолжается. В прошлом году до четырех полос уже расширили отрезок с 359-го по 364-й километр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».