Участок Рогачевского шоссе реконструируют в Лобне к концу года
Реконструкция участка Рогачевского шоссе началась в Лобне. Она позволит сократить время выезда из города на 10 минут. Работы завершат до конца года.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках строительства Северного обхода Лобни. По словам главы ведомства Алексея Гержика, участок расширят до шести полос.
«Также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе. Общая строительная готовность развязки на Рогачевском шоссе составляет - 75%», - рассказал он.
Новая развязка свяжет западный и южный микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе. Это позволит разгрузить Краснополянское шоссе и сократить выезд из города еще на 10 минут.
Кроме того, дорожники построят продолжение подъезд к улице Гагарина, а также участок дороги в сторону микрорайона Восточный.
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