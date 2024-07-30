Участок Рогачевского шоссе реконструируют в Лобне к концу года

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Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках строительства Северного обхода Лобни. По словам главы ведомства Алексея Гержика, участок расширят до шести полос.

«Также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе. Общая строительная готовность развязки на Рогачевском шоссе составляет - 75%», - рассказал он.

Новая развязка свяжет западный и южный микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе. Это позволит разгрузить Краснополянское шоссе и сократить выезд из города еще на 10 минут.

Кроме того, дорожники построят продолжение подъезд к улице Гагарина, а также участок дороги в сторону микрорайона Восточный.

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