Участок под строительство гостиницы выставили на торги в Кашире

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«Прекрасное место для создания парк-отеля, пансионата, небольших домов отдыха или других подобных объектов. Здесь хорошая транспортная доступность, также рядом река и лесной массив, что будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и привлечению гостей», - уточнили в ведомстве.

Расстояние до Москвы составляет 118 километров. Землю можно взять в аренду на срок 13 лет и два месяца.

Заявки принимаются до 22 ноября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В деревне Кореньково в Кашире на торги выставили участок под строительство гостиницы. Площадь участка составляет 27 соток , сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.