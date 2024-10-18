Участок МКАД реконструируют в Реутове

Рядом с гимназией накануне реконструировали теплотрассу. Скоро приступят к реконструкции МКАД. Проекты обсудили с жителями глава городского округа Филипп Науменко, его заместители, а также представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

Специалисты проведут отладку системы реконструированной теплотрассы в течение недели. Сейчас тепло и горячую воду уже подали в многоквартирные дома. Весной место ремонта благоустроят. Здесь высадят деревья.

«По поводу МКАДа рассказал, что большая часть замечаний горожан, переданная проектировщикам, учтена. Предусмотрен выезд с ул. Некрасова в направлении Москвы, на развязке с Ивановским мостом будет организовано круговое движение, что позволит с моста сразу заезжать на улицу Некрасовскую», - сказал Филипп Науменко.

Сотрудники администрации уже направили обращение о том, чтобы в документацию внесли установку шумозащитных экранов. Также они попросили рассмотреть возможность расширить дорогу на перекрестке с Садовым проездом. Итоговую версию проекта согласуют с жителями.

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