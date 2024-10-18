18 октября 2024, 09:27

Участок МКАД реконструируют в Реутове

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Встреча в формате выездной администрации прошла в гимназии на улице Некрасова в Реутове. На ней обсудили реконструкцию теплотрассы и участка МКАД.

Рядом с гимназией накануне реконструировали теплотрассу. Скоро приступят к реконструкции МКАД. Проекты обсудили с жителями глава городского округа Филипп Науменко, его заместители, а также представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

Специалисты проведут отладку системы реконструированной теплотрассы в течение недели. Сейчас тепло и горячую воду уже подали в многоквартирные дома. Весной место ремонта благоустроят. Здесь высадят деревья.

«По поводу МКАДа рассказал, что большая часть замечаний горожан, переданная проектировщикам, учтена. Предусмотрен выезд с ул. Некрасова в направлении Москвы, на развязке с Ивановским мостом будет организовано круговое движение, что позволит с моста сразу заезжать на улицу Некрасовскую», - сказал Филипп Науменко.

Сотрудники администрации уже направили обращение о том, чтобы в документацию внесли установку шумозащитных экранов. Также они попросили рассмотреть возможность расширить дорогу на перекрестке с Садовым проездом. Итоговую версию проекта согласуют с жителями.

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Дороги Реутов
17 октября 2024, 23:54
Любительский турнир по бадминтону среди женщин прошел в Химках
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В Центре ракеточных видов спорта Space городского округа Химки состоялся любительский турнир по бадминтону среди девушек. Участие в нем приняли 120 спортсменок.

Турнир по бадминтону длился два дня. Матчи сыграли 60 пар. Все участницы представляли разные уровни профессиональной подготовки: от начинающих до профессионалов. Призеры соревнований получили памятные награды.

«Идея создания турнира появилась очень давно, когда я поняла, что во всей стране нет отдельных любительских турниров для женских пар. Мы вели долгую работу, развивались постепенно», - поделилась организатор турниров по бадминтону Дарья Преображенская.

Напомним, что подобные состязания в Химках проходят уже в 18-й раз. Центр ракеточных видов спорта Space ежегодно предоставляет площадку для проведения локальных и всероссийских турниров. Также на его кортах регулярно проходят занятия для детей и взрослых.

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Спортсмены Химки
17 октября 2024, 23:43
Более 70 машин и тракторов будут обслуживать дороги в Одинцове зимой
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Сейчас в Одинцовском городском округе идет активная подготовка к зимнему сезону. Особое внимание уделяют обслуживанию муниципальных дорог: здесь планируют использовать 73 спецмашины.

Заместитель директора «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков сообщил, что протяженность дорог общего пользования в округе составляет 671 километр. В зимний период планируют привлечь 73 спецмашины, включая 27 комбинированных дорожных машин, три грейдера, 45 тракторов и 47 малых механизированных средств. Также задействуют 110 дорожных рабочих.

Во время снегопадов подрядчики обработают асфальтобетонные дороги противогололедными средствами, а также очистят дороги и тротуары от снега.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что необходимо срочно провести совещание с подрядчиками, которые займутся зимним обслуживанием улично-дорожной сети. Аналитическую справку к встрече подготовит муниципальный центр управления развития регионом.

Также руководитель муниципалитета подчеркнул, что крупная дорожная техника часто оставляет снег на обочинах и тротуарах, что усложняет уборку и соблюдение нормативов. Он добавил, что важно установить четкие отношения с подрядчиками, чтобы учесть все нюансы в контрактах.

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Одинцово Дороги Машины
17 октября 2024, 23:36
Питание в школах и детских садах Истры проверили 150 родителей в сентябре
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В городском округе Истра качество питания в школах и детских садах проверили 150 родителей. В октябре проверки продолжаются: столовую школы-интерната в Дедовске посетила одна из мам.

В школьную столовую Дедовского интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приехала мама одного из учеников. Оценить качество питания ей помогал младший сын. Команда проверяющих изучила меню, осмотрела санитарное состояние обеденного зала и продегустировала блюда.

Гости остались довольны организацией горячего питания, мама сделала запись в специальном журнале.

Отметим, что проект «Родительский контроль» реализуют во всех школах и дошкольных учреждениях Истры. Он направлен на усиление контроля за качеством питания в учебных заведениях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Питание
17 октября 2024, 23:00
Более 100 преступлений раскрыли в Мытищах благодаря уличным видеокамерам в 2024 году
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На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили работу камер системы «Безопасный регион». В муниципалитете уже установили 7774 видеокамер, благодаря им с начала года здесь раскрыли 112 преступлений.

По словам заместителя главы городского округа Мытищи Геннадия Федичева, Мытищи занимают лидирующие позиции по количеству камер системы «Безопасный регион». Всего в округе уже разместили 7774 видеокамер, из них на социально-значимых объектах расположили 4102.

В 2024 году установили еще 467 камер. По программе благоустройства территорий поставили 65 видеокамер в детских игровых зона и в парках. В том числе 47 на контейнерных площадках.

«В рамках проведения работ по благоустройству парковых зон, скверов и бульваров проведены мероприятия по модернизации действующих линий систем видеонаблюдения, а также в труднодоступных парковых и лесных зонах, где ранее отсутствовало видеонаблюдение из-за сложности проведения монтажных работ», - сказал Геннадий Федичев.

Напомним, что видеокамеры устанавливают для обеспечения безопасности жителей. Сейчас 95% камер работают без перебоев, а 564 - в неисправном состоянии. Глава Мытищ Юлия Купецкая поручила профильным специалистам ликвидировать неисправности до конца недели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи

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