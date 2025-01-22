Участок Каширского шоссе в Подмосковье реконструируют в 2026 году

«Первый этап мы реализовали на сегодня, открыли в конце 2024 года. Это разворотные эстакады в деревне Апаринки. Второй этап состоит из двух путепроводов между Каширским шоссе и А105. На сегодняшний день реализация второго этапа находится в завершающей стадии», - прокомментировал директор проекта компании-генподрядчика Дмитрий Емельянов.

Транспортная развязка позволит обеспечить проезд с Каширского на Володарское шоссе в сторону Москвы и области без светофоров. Сейчас автомобилистам приходится подолгу стоять на этих участках в пробках.

«Люди, двигающиеся из Москвы в область, будут по съезду заезжать на путепровод № 3, далее по четвертому и попадать в область абсолютно без светофоров, а из области предусмотрено два съезда в сторону Москвы и съезд в сторону области», - заключил Емельянов.

По словам директора проекта, реконструкция участка шоссе позволит сократить время в пути до часа. Завершить все четыре этапа работ планируется в конце 2026 года.