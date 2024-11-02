Участников международного медийного фестиваля наградили в Серпухове

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Юные жители Серпухова поучаствовали во всероссийской медиа-акции «Я горжусь своей семьей!». Они должны были рассказать о своих семьях и родственниках.

Участвовали ребята от трех до 18 лет. Всего жюри отсмотрело 120 работ.

Памятные подарки авторам работ из Серпухова вручила директор «Серпуховского информационного агентства», председатель местного отделения Союза журналистов Подмосковья Мария Панкратьева. Также она передала ребятам приз от телеканала «ОТВ-Серпухов» - это билеты в историко-художественный музей.

Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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