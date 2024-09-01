Участников летних рабочих бригад наградили в Лосино-Петровском

В течение летнего периода 140 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет активно трудились на благо различных учреждений города. Они ухаживали за зелеными насаждениями в парках, помогали в детских садах, работали в библиотеках и центрах детского творчества, а также активно участвовали в жизни домов культуры. Каждый из них внес свой вклад в общее дело и получил заслуженную заработную плату.

Молодежь не только выполняла задачи по уборке и благоустройству, но и принимала участие в организации мероприятий, что позволило им приобрести бесценный опыт командной работы.

На церемонии закрытия наградили самых отличившихся участников летних бригад. Анастасия Леонова от Молодежного центра «Движение» вручила грамоты, отмечая вклад и достижения молодежи.

«Трудолюбие и стремление к развитию - это качества, которые делают молодежь настоящим двигателем прогресса. Они - будущее нашей страны, каждый день вкладывают свои силы и умения в общее дело, что станет фундаментом для их дальнейшего роста», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

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