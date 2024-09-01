01 сентября 2024, 15:15

Участников летних рабочих бригад наградили в Лосино-Петровском

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В Лосино-Петровском городском округе состоялось торжественное завершение работы летних бригад, организованное в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Он предоставляет молодым людям уникальную возможность не только заработать, но и приобрести ценный опыт.

В течение летнего периода 140 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет активно трудились на благо различных учреждений города. Они ухаживали за зелеными насаждениями в парках, помогали в детских садах, работали в библиотеках и центрах детского творчества, а также активно участвовали в жизни домов культуры. Каждый из них внес свой вклад в общее дело и получил заслуженную заработную плату.

Молодежь не только выполняла задачи по уборке и благоустройству, но и принимала участие в организации мероприятий, что позволило им приобрести бесценный опыт командной работы.

На церемонии закрытия наградили самых отличившихся участников летних бригад. Анастасия Леонова от Молодежного центра «Движение» вручила грамоты, отмечая вклад и достижения молодежи.

«Трудолюбие и стремление к развитию - это качества, которые делают молодежь настоящим двигателем прогресса. Они - будущее нашей страны, каждый день вкладывают свои силы и умения в общее дело, что станет фундаментом для их дальнейшего роста», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

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Молодежь Лосино-Петровский
01 сентября 2024, 15:31
Встречу молодежи с ветераном боевых действий провели в Лосино-Петровском
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Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский организовало встречу в парке, где молодежь смогла пообщаться с ветераном боевых действий Алексеем Трегубовым. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

Исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин вместе с депутатами Совета депутатов Гузаль Даниловой, Тамарой Шиловой, а также представителями «Молодой гвардии единой России» и «Волонтерами Подмосковья» принял участие в беседе, которая оставила яркие впечатления у всех участников.

Алексей Трегубов поделился своими воспоминаниями о службе, рассказал интересные истории из своего боевого прошлого и призвал молодое поколение задуматься о важности сохранения памяти об историческом прошлом страны и малой родины.

«Мы не зря проводим такие мероприятия, так как они способствуют сохранению и передаче исторических ценностей, формированию гражданской позиции и укреплению духовных связей между поколениями. Подобные встречи становятся важным элементом социокультурной жизни региона, позволяя объединить разные возрастные группы вокруг общих ценностей и идеалов», - отметила Гузаль Данилова.

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Ветераны Молодежь Лосино-Петровский Патриотизм
01 сентября 2024, 15:03
Мобильные бригады медиков провели выездные осмотры жителей в парках Коломны
Коломенская больница
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В последний день лета в парках Коломны прошла выездная диспансеризация. Жители прошли медицинские обследования, сдали анализ крови, пообщались с врачами.

Бригады медиков дежурили в парках Коломны 31 августа. Во время выездной диспансеризации жителям измерили вес и рост, артериальное и внутриглазное давление.

Также все желающие сдали кровь на анализ, сделали электрокардиограмму, прошли анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

«Первый этап выездной диспансеризации провели в парке „Дубки“ и сквере имени Зайцева. Все лето мобильные комплексы приезжали в парки, и пришло время завершающего летнего выезда», - прокомментировала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

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Коломна Диспансеризация Парки
01 сентября 2024, 14:56
Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с жителями в поселке Ермолино
Коломенская больница
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Во время встречи главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного с жителями поселка Ермолино и близлежащих населенных пунктов обсуждалось строительство индустриального парка около Спас-Каменки. Глава округа подчеркнул важность получения информации из первых уст.

Заместитель генерального директора «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Егор Круглов рассказал о проекте государственного индустриального парка „Дмитровский“, который станет высокотехнологичным производственным кластером. Он отметил, что в парке не будет крупных логистических центров, что прописано в договорах с резидентами.

Участники активно задавали вопросы о планах по организации очистки и сбросу сточных вод, а также о процессе строительных работ. В своей презентации Круглов показал расположение различных объектов на территории парка и заверил, что будут соблюдены все требования безопасности для экологии и местных жителей. В дополнение к производственно-офисным корпусам в парке предусмотрены прогулочные, игровые и спортивные площадки, а также медпункт с современным оборудованием.

Жители деревни Лупаново выразили опасения по поводу разрушения дорог из-за большегрузного транспорта. Илья Поночевный предложил инвестору провести ремонт дороги после завершения строительных работ, и эта инициатива была поддержана как местными жителями, так и представителем «ОЭЗ ТВТ „Дубна“.

Староста села Никольское Татьяна Гринько поделилась своим опытом взаимодействия с соседними предприятиями, отметив, что конструктивный диалог может привести к положительным результатам, таким как улучшение инфраструктуры.

Обсуждение строительства парка длилось почти два часа. Жители также подняли вопрос газификации улицы Полянка. По информации, предоставленной главой округа, работы начнутся в ноябре, и к декабрю улица будет обеспечена газом.

Илья Поночевный заверил жителей, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены, а инвестор останется на связи с инициативной группой для решения возникающих вопросов в процессе строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Дмитров
01 сентября 2024, 11:53
Художник из Подольска сделал граффити фрегата «Аврора» на Камчатке
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Илья Демченко из Подольска создал картину в жанре граффити на стене дома в Петропавловске-Камчатском. Он изобразил на ней фрегат «Аврора».

Легендарный фрегат изобразил художник-граффитист из Подольска на стене дома на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском.

Илья Демченко создал граффити в преддверии 170-летия обороны Петропавловским гарнизоном от англо-французской эскадры. Тогда среди защитников был и фрегат «Аврора».

Отметим, что в Петропавловске-Камчатском художник создал уже 12 работ. Он также является автором мурала «Оборона Петропавловского порта». В Подольске на фасаде дома на Октябрьском проспекте изображен легендарный советский летчик-истребитель Виктор Талалихин. Это тоже работа Ильи Демченко.

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Подольск Граффити Художники Камчатка

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