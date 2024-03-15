Участники Всемирного фестиваля молодежи встретились со студентами колледжа имени Никулина в Подольске

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Масштабный фестиваль профессий «Путь навыков» в Наро-Фоминске посетили более 1,5 тысячи учеников 8-х и 9-х классов из всех школ округа. Он прошел в культурно-спортивном комплексе «Нара».

Представители Одинцовского техникума провели для школьников кулинарные мастер-классы и поделились секретами приготовления тортов и печенья. Также старшеклассники могли научиться оказывать первую помощь и делать уколы.

Можно было попробовать себя в профессии портного, парикмахера, программиста, системного администратора, юриста и многих других. Всего на фестивале было представлено более 15 профессий.

«Это мероприятие позволяет нашим детям - учащимся 8-х и 9-х классов - познакомиться с миром профессий, которые предлагают наши техникумы», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Фестиваль «Путь навыков» проводится при организационной поддержке Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области. Он станет ежегодным и будет помогать подмосковным школьникам выбирать профессию и искать свой путь в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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