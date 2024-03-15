15 марта 2024, 10:15

Участники Всемирного фестиваля молодежи встретились со студентами колледжа имени Никулина в Подольске

Телеканал «360»
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Делегация из Подольска побывала на Всемирном фестивале молодежи. После возвращения домой 12 ребят провели встречу со студентами в подольском колледже имени Александра Никулина. Они поделились опытом, рассказали о самом мероприятии и о новых друзьях из других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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Всемирный фестиваль молодежи объединяет неравнодушных людей со всей планеты. Он проходил на федеральной территории Сириус. Участие в нем приняли 20 тысяч россиян и иностранных граждан из разных сфер: спорт, медиа, общественная деятельность, наука, бизнес, волонтерство, международное сотрудничество, образование, культура и детские организации. Они встретились для открытого разговора и обмена мнениями.

«У нас 12 представителей молодежи городского округа Подольск прошли отборочный тур и попали на Всемирный фестиваль молодежи, который прошел с 1 по 7 марта в городе Сочи. Это одни из лучших ребят - самые активные и творческие, которые представляли наш город в составе делегации Московской области», - рассказала начальник отдела комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Наталья Горбунова.

Подольск Молодежь Фестивали Студенты
15 марта 2024, 10:38
Фестиваль профессий «Путь навыков» впервые прошел в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Масштабный фестиваль профессий «Путь навыков» в Наро-Фоминске посетили более 1,5 тысячи учеников 8-х и 9-х классов из всех школ округа. Он прошел в культурно-спортивном комплексе «Нара».

Представители Одинцовского техникума провели для школьников кулинарные мастер-классы и поделились секретами приготовления тортов и печенья. Также старшеклассники могли научиться оказывать первую помощь и делать уколы.

Можно было попробовать себя в профессии портного, парикмахера, программиста, системного администратора, юриста и многих других. Всего на фестивале было представлено более 15 профессий.

«Это мероприятие позволяет нашим детям - учащимся 8-х и 9-х классов - познакомиться с миром профессий, которые предлагают наши техникумы», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Фестиваль «Путь навыков» проводится при организационной поддержке Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области. Он станет ежегодным и будет помогать подмосковным школьникам выбирать профессию и искать свой путь в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школьники Фестивали
15 марта 2024, 10:38
Девятый дом в ЖК «Тетрис» в Красногорске запланировали достроить к сентябрю
ГК «Садовое кольцо»
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Жилой комплекс «Тетрис» продолжают строить в Красногорске. Девелопер ГК «Садовое кольцо» планирует завершить работы по девятой башне к сентябрю.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас девелопер приступил к облицовке фасадов домов второго этапа строительства. Так, в девятой башне устанавливают разноцветные металлокассеты, которые создадут яркий облик ЖК. На стенах монтируют утеплитель и фасадную подсистему.

Продолжается также строительство трех других домов второй очереди. Там создают наружные и внутренние стены, армируют фундамент и ведут другие работы.

Всего в ЖК будет девять многоэтажных домов, а также образовательный комплекс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство
15 марта 2024, 10:12
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 15 марта
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 15 марта. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Новоси Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
15 марта 2024, 09:58
Делегация из Воскресенска посетила Всемирный фестиваль молодежи
Телеканал «360»
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Торжественная встреча с участниками Всемирного фестиваля молодежи прошла в Воскресенске. Члены делегации округа вернулись домой и поделились впечатлениями об этом масштабном мероприятии.

Участники фестиваля провели встречу с представители администрации, молодежного парламента и «Движения первых».

«Не перечесть всех событий, которые произошли за эти дни. Самое крупное - это шествие молодежи мира. Мы познакомились с ребятами из разных стран. Успели пообщаться с ребятами из Индии, Шри-Ланки, с нашим братским народом - белорусами», - поделилась участница Всемирного фестиваля молодежи Арина Антонова.

Активная гражданская позиция, волонтерство, участие в местных и региональных акциях, успешная самореализация - все это может помочь попасть на следующий международный фестиваль молодежи.

«Очень хочется, чтобы таких мероприятий как на территории Сириуса было больше. Чтобы была возможность отправлять туда большее количество молодых людей, которые интересуются жизнью государства», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел». Дети плели маскировочные сети, пекли пряники и писали письма бойцам СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участники фестиваля провели встречу с представители администрации, молодежного парламента и «Движения первых».

«Не перечесть всех событий, которые произошли за эти дни. Самое крупное - это шествие молодежи мира. Мы познакомились с ребятами из разных стран. Успели пообщаться с ребятами из Индии, с ребятами из Шри-Ланки, с нашим братским народом - белорусами», - поделилась участница Всемирного фестиваля молодежи Арина Антонова.

Активная гражданская позиция, волонтерство, участие в местных и региональных акциях, успешная самореализация - все это может помочь попасть на следующий международный фестиваль молодежи.

«Очень хочется, чтобы таких мероприятий как на территории Сириуса было больше. Чтобы была возможность отправлять туда большее количество молодых людей, которые интересуются жизнью государства», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел». Дети плели маскировочные сети, пекли пряники и писали письма бойцам СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Фестивали Воскресенск

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