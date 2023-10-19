Участники СВО провели урок мужества в школе № 5 в Дмитровском округе

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Офицеры Тимур из Забайкальского края, Андрей из Якутии и Виталий из Москвы рассказали ребятам, как проходил их день на передовой, о сложностях и курьезных случаях.

Тимур закончил танковое училище, служил под Кременной. Андрей учился в академии МВД и служил в полиции, потом подписал контракт и стал командиром разведывательного батальона в зоне спецоперации. Виталий - артиллерист, он на передовой с самого первого дня. Сейчас они проходят лечение в госпитале, но планируют вскоре вернуться в зону спецоперации.

«После реабилитации, как только сможем встать в строй, мы вернемся туда, чтобы защищать вас, страну от нацизма», - сказали бойцы.

Школьники задавали много вопросов. В том числе поинтересовались, нужны ли письма, которые они пишут на передовую.

«Они нам нужны. Знаете, плохо было летом - бойцы их вдруг перестали получать так часто, как раньше. Стали переживать, а потом вспомнили - у вас же каникулы! Так что пишите письма. Их там, в зоне СВО, ждут. И когда бывает трудно - даже перечитывают, чтобы ощутить вашу, ребята, поддержку», - рассказали офицеры.

Директор школы Татьяна Матвеец отметила, что порой ребята получают ответы на свои письма из зоны спецоперации.

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