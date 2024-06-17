Участники СВО из Химок получат социальную поддержку в рамках госпрограммы

Военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию расходов на жилье в размере 50% и на капитальный ремонт, а также льготный проезд на общественном транспорте по Москве и Подмосковью. Участникам специальной военной операции предоставят путевки в санаторий и оплатят дорогу. Кроме того, они получат ежемесячные денежные выплаты.

Меры социальной поддержки предусмотрены и для детей ветеранов боевых действий. Они смогут бесплатно посещать культурные, спортивные занятия и занятия дополнительного профиля, получать горячее питание в учебных заведениях и отдыхать в оздоровительных лагерях Московской области и на Черном море. Самые маленькие пройдут вне очереди в дошкольные отделения.

Напомним, что бойцы в Подмосковье уже получили 17 тысяч удостоверений «Ветерана боевых действий», а с ноября документ станет электронным.

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