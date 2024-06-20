Участники «Суперлиги Подмосковья» преодолели более 12 миллионов километров

На данный момент лидером среди округов с самыми активными участниками стал Можайск. На втором месте расположился Дмитров, на третьем - Кашира. Всего же участниками проекта стали свыше 18 тысяч человек.

Среди дисциплин соревнований - бег, ходьба, лыжи, плавание и велоспорт. Все достижения любителей этих видов спорта зафиксированы на портале проекта. На сегодняшний день в рамках «Суперлиги Подмосковья» уже прошел забег «Летопись Победы», велозаезды серии GranFondo, заплывы SwimCup, а также полумарафон «Волоколамский рубеж».

Напомним, что проект реализуется в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».