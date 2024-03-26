Участники «Суперлиги Подмосковья» преодолели 10 миллионов километров за 2 года

Как рассказали в МИнспорте Подмосковья, участниками проекта стали около 18 тысяч человек, которые в общей сложности выполнили свыше 840 тысяч заданий.

География «Суперлиги» выходит за рамки региона. В проекте зарегистрированы жители около 70 регионов России. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

В министерстве напомнили, что проект позволяет участникам превращать тренировочные километры в баллы, которые можно обменять на участие в розыгрышах, слоты для спортивных мероприятий и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».