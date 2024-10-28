Участники школьного лесничества в Электростали выиграли путевки в «Артек»

Организация «Серебряные волонтеры Одинцово» существует в Подмосковье уже три года. За это время ее участники сделали немало для помощи бойцам и жителям новых регионов. О работе организации и ее задачах рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» руководитель общественной организации Елена Фесенко.

Идея создать группу поддержки появилась у Елены во время пандемии, когда она начала заниматься волонтерством, помогая пожилым людям в период самоизоляции. Работая в Центре социального обслуживания, Елена заметила, что у старшего поколения есть потенциал для участия в общественно полезных делах, и предложила создать волонтерскую организацию для людей старшего возраста.

«Мне очень хотелось, чтобы меня окружали люди приблизительно моего возраста, и мы могли что-то делать, потому что я понимала, что даже в таком возрасте очень много энергии, очень много желания помогать и быть нужными», - уточнила Елена.

Сейчас в команде более 60 человек, 40 из которых активно участвуют в ежедневной волонтерской работе. Сначала организация участвовала в городских и экологических акциях, но со временем ее деятельность расширилась. Одной из главных задач для «Серебряных волонтеров» стала помощь участникам СВО: они организовали сбор гуманитарной помощи, наладили пошив теплой одежды и другой экипировки для бойцов.

Елена Фесенко рассказала, что с началом СВО, волонтеры обустроили помещения для хранения и сортировки гуманитарной помощи, организовали дежурства и начали собирать необходимые вещи. Первым шагом стало написание писем бойцам - знаменитых треугольников, напоминающих фронтовую почту. Также участники начали вязать носки для военных, чтобы не только согреть их в холодное время, но и создать ощущение дома, что имеет немалое психологическое значение.

Организация также занялась пошивом зимней экипировки - специальных снудов, которые, благодаря разработкам добровольцев из Перми, могут трансформироваться в балаклаву, капюшон или шапку. Особенность этих изделий в том, что они оснащены шнурками, которые могут использоваться как запасные для обуви. Летом «Серебряные волонтеры» шили летние снуды и банданы из легкой ткани, пригодные и для использования в быту, например, как повязка для фиксации руки.

Фесенко отмечает, что важным стимулом для волонтеров остаются отзывы и благодарности от военных, что вдохновляет продолжать помогать. Многим из участников организации волонтерство приносит радость и чувство нужности, ведь их работа помогает не только в практическом, но и в эмоциональном плане.