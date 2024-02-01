Участники программы лояльности «РТ-Инвест» накопили более 55 миллионов баллов за сдачу тары

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах. На борьбу с этой проблемой в регионе нацелен целый ряд технологических мероприятий.

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56 миллионов баллов это - 11,5 миллиона единиц пластиковой и алюминиевой тары, которую жители Подмосковья сдали в фандоматы за два года. Участие в акции принимали взрослые и дети.

На сегодняшний день программа имеет 11 партнеров. Самое большое количество баллов было накоплено в сервисе UDS - 47 миллионов. На втором месте со счетом 7,9 миллиона находятся пользователи, которые накопили и использовали их для покупки продуктов в сети магазинов «ВкусВилл».

Третье место занимает онлайн-кинотеатр KION, где 90 тысяч баллов жители Подмосковья потратили на просмотр фильмов и сериалов. Партнерами программы также являются библиотека электронных книг «ЛитРес», сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца», обувная сеть Ralf Riger и три благотворительных фонда.

На сегодняшний день в Московской области установлено 567 экопунктов «РТ-Инвест». Самыми активными участниками программы являются жители Балашихи. За все время они сдали в фандоматы компании более одного миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Жители Подольска также собрали более миллиона единиц тары, а жители Красногорска - 900 тысяч единиц.