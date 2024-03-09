Участники молодежных организаций в Подольске подарили более тысячи тюльпанов женщинам к 8 Марта

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Московская кавер-группа «Юность» выступила с живым концертом в Международный женский день для жителей Клина. Горожане с удовольствием танцевали под всеми любимые хиты.

Со сцены прозвучали известные песни «Алешка», «Тополиный пух», «Белые розы», «Районы-кварталы» и многие другие.

Как рассказали участники музыкального коллектива, в Клин они приезжают уже второй раз.

«Встретили нас очень тепло. Несмотря на прохладную погоду, жители отдохнули и провели время с хорошим настроением. Обязательно приедем в этот замечательный город еще раз», - рассказали участники группы.

Горожане поблагодарили музыкантов за подаренное им отличное настроение и пригласили приехать снова.

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