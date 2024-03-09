09 марта 2024, 13:15

Участники молодежных организаций в Подольске подарили более тысячи тюльпанов женщинам к 8 Марта

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Представители молодежных организаций раздали более тысячи тюльпанов жительницам Подольска. Акцию «Весна. Цветы и комплименты» приурочили к Международному женскому дню.

Областную акцию провели в трех парках округа. Как рассказал член «Подольского союза молодежи» Иван Халиков, девушкам и женщинам подарили весенние тюльпаны и воздушные шары.

«Мы подарили праздничное настроение девочкам, девушкам и женщинам городского округа, а в ответ услышали слова благодарности и увидели неподдельную радость. В своей семье я тоже поздравил маму, сестру и бабушку», - рассказал Халиков.

В парке имени Виктора Талалихина для горожан провели мастер-классы, игровые программы, выставки, ярмарки, флешмоб и многое другое.

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Подольск 8 Марта
09 марта 2024, 12:33
Кавер-группа «Юность» 8 Марта выступила с концертом в Клину
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Московская кавер-группа «Юность» выступила с живым концертом в Международный женский день для жителей Клина. Горожане с удовольствием танцевали под всеми любимые хиты.

Со сцены прозвучали известные песни «Алешка», «Тополиный пух», «Белые розы», «Районы-кварталы» и многие другие.

Как рассказали участники музыкального коллектива, в Клин они приезжают уже второй раз.

«Встретили нас очень тепло. Несмотря на прохладную погоду, жители отдохнули и провели время с хорошим настроением. Обязательно приедем в этот замечательный город еще раз», - рассказали участники группы.

Горожане поблагодарили музыкантов за подаренное им отличное настроение и пригласили приехать снова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Клин Концерты
08 марта 2024, 20:08
Мобильную систему биофильтров запустили на КПО «Восток» в Егорьевске
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Специалисты егорьевского комплекса по переработке отходов «Восток» установили мобильную систему биофильтров, которые очищают биогаз и локализуют неприятный запах. Сейчас ведутся работы по пересыпке инертными материалами колодцев, которые засыпали сорбентом.

Объем материалов, используемых для пересыпки в сутки, увеличили более чем в два раза, в результате чего неприятный запах, на который жаловались местные жители, исчезает.

Инициативная группа жителей и представителей органов власти ежедневно контролирует обстановку.

«Я считаю, что руководство КПО «Восток» слышит жителей. Они идут на контакт и пытаются исправить ситуацию», - рассказала жительница округа Наталья.

На проблемные участки регулярно выезжают специалисты экомониторинга Министерства экологии и природопользования и КПО «Восток». Министерство ЖКХ Московской области следит за ситуацией и может инициировать внеплановую проверку предприятия при усугублении процесса и отсутствии реакции на предупреждение.

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Егорьевск
08 марта 2024, 19:10
Подмосковные самбисты выиграли три медали на чемпионате России в Брянске
СШОР по единоборствам Московской области
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Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате России по самбо. Состязания среди женских и мужских команд прошли с 3 по 6 марта в Брянске.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, чемпионом России в весовой категории более 98 килограммов стал борец из Королева Степан Солдатенков. Он представит страну на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Казахстане.

«Бронзу» в весовой категории до 98 килограммов выиграл Артур Чичков из Королева.

Среди женщин в весовой категории до 54 килограммов третье место заняла ​ чемпионка мира и Европы Эльмира Кахраманова из Воскресенска.

Артур Чичков и Эльмира Кахраманова готовятся к Кубку мира, который пройдет в Киргизии в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Воскресенск Королев
08 марта 2024, 18:52
Жители Подмосковья смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Лианозово»
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Южный вестибюль на станции «Лианозово» открылся в Москве. Он соединяет Дубнинскую улицу и Лианозовский проезд.

Теперь пассажиры, следующие из Подмосковья в Москву, смогут гораздо быстрее пересаживаться с наземного транспорта на Лианозовском проезде и Дубнинской улице, а для удобства жителей переход оборудовали навигационными табличками.

Вестибюль оснащен теплыми павильонами, эскалаторами, информационными табло и картами.

За время реконструкции на станции построили две платформы и два вестибюля.

Напомним, что северный вестибюль открыли в сентябре 2023 года.

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Одинцово Лобня Дороги

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