Участники молодежных организаций в Подольске подарили более тысячи тюльпанов женщинам к 8 Марта
Представители молодежных организаций раздали более тысячи тюльпанов жительницам Подольска. Акцию «Весна. Цветы и комплименты» приурочили к Международному женскому дню.
Областную акцию провели в трех парках округа. Как рассказал член «Подольского союза молодежи» Иван Халиков, девушкам и женщинам подарили весенние тюльпаны и воздушные шары.
«Мы подарили праздничное настроение девочкам, девушкам и женщинам городского округа, а в ответ услышали слова благодарности и увидели неподдельную радость. В своей семье я тоже поздравил маму, сестру и бабушку», - рассказал Халиков.
В парке имени Виктора Талалихина для горожан провели мастер-классы, игровые программы, выставки, ярмарки, флешмоб и многое другое.
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