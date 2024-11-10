10 ноября 2024, 18:07

Участники международного форума из 27 стран приехали в Коломну на экскурсию

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Каждый год фонд «Русский мир» организует в Москве международный форум. Представители из 27 стран приехали в Коломну на экскурсию.

Гости международного форума посетили Коломенский Кремль, Соборную площадь, а также попробовали коломенские калачи. Делегацию сопровождал председатель Совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков.

По его словам, гости остались довольны. Они поблагодарили организаторов за возможность увидеть достопримечательности старинного города.

«В Коломне они смогли полностью погрузиться в атмосферу исконно русского мира. Порадовала и готовность участников встречи к продолжению сотрудничества и взаимодействия», - отметил Николай Братушков.

Участниками форума стали преподаватели русского языка ведущих зарубежных университетов, исследователи русской литературы, переводчики, общественные деятели, пишущие и ведущие трансляции на русском языке журналисты и блогеры, дипломаты, представители духовенства и молодежных сообществ.

Собравшиеся обсудили идею создания новых центров русского языка и культуры, разработку образовательных программ и стажировок для преподавателей русского языка.

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Коломна Экскурсии
10 ноября 2024, 19:17
Новые комбайны для заливки льда появились в конькобежном центре «Коломна»
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В городском округе Коломна ледовую арену готовят к Чемпионату России по конькобежному спорту. Соревнования пройдут с 19 по 22 декабря. Лед на стадионе центра «Коломна» заливают новые комбайны.

Накануне Чемпионата России по конькобежному спорту в спортцентре «Коломна» обновили автопарк ледозаливочных машин. Там появились два новых комбайна. С помощью этой современной техники подготовят лед для соревнований.

Как рассказал главный инженер центра «Коломна» Антон Ромашин, новые комбайны оснастили более широкими режущими ножами, чем в старых машинах. Это поможет быстрее обрабатывать большие площади льда.

«Плюс они имеют аккумуляторы, которые не требуют обслуживания, позволяют заряжать в любой момент, что очень актуально для длительных соревнований», - добавил он.

Конькобежный центр «Коломна» - это главная база подготовки сборной Российской Федерации и Московской области по конькобежному спорту. Ледовая арена входит в семерку самых быстрых в мире.

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Спортсмены Коломна
10 ноября 2024, 16:03
Школьники и студенты из Подольска приняли участие в просветительском форуме
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Свыше 150 студентов и школьников из Подольска стали участниками просветительского форума «Точка развития». Для ребят организовали мастер-классы, тренинги и культурно-массовые мероприятия.

Форум прошел в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Его организовало подольское отделение Российского союза молодежи при поддержке комитета по делам молодежи администрации Подольска.

Торжественное открытие объединило делегации школьников, студентов колледжей округа, членов молодежных общественных организаций, волонтерских отрядов. Участниками форума стали молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.

«Мои студенты приехали на форум для получения новых знаний и навыков, для того чтобы в будущем они сами могли проводить в колледже мини-слеты. Это актив нашего колледжа, креативные, неравнодушные ребята», - отметил заместитель директора многопрофильного колледжа № 1 городского округа Подольск Артур Троицкий.

Образовательную и просветительскую программы запланировали на второй день мероприятия. Школьники и студенты приняли участие в мастер-классах, тренингах и культурно-массовых активностях.

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Подольск Молодежь Школьники Студенты
10 ноября 2024, 15:55
Спортсмен из Подольска победил на всероссийских соревнованиях по самбо
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Спортсмен из Подольска Евгений Максимов выиграл золото на 24-х Всероссийских соревнованиях по самбо памяти Владимира Пушницы. Побороться за победу в Петропавловске-Камчатском собрались 97 спортсменов из 13 регионов страны.

В Петропавловске-Камчатском состоялись 24-е Всероссийские соревнования по самбо памяти Владимира Пушницы. Они объединили борцов из Приморского, Хабаровского, Алтайского краев, Амурской, Сахалинской, Новосибирской, Московской, Нижегородской областей, республики Саха, Дагестана, Казани и Москвы. Турнир приурочили к 55-летию Федерации самбо Камчатского края.

Евгений Максимов одержал победу в весовой категории до 88 килограммов в дисциплине спортивное самбо. Борец из Подольска - мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2018 года, обладатель Кубка Мира 2016 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
10 ноября 2024, 15:15
Встреча по вопросам состояния медицинской помощи прошла во Фрязине
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым. Они побеседовали о текущем состоянии медицинской помощи, предоставляемой жителям муниципалитета.

Первичную медпомощь в городском округе Фрязино оказывают в детском и взрослом поликлинических подразделениях Щелковской больницы. Учреждения принимают до 1350 пациентов в день. В рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Наша поликлиника» в городской поликлинике завершили ремонт входной группы и сделали удобную навигацию для горожан.

В межрайонном эндокринологическом центре на базе городской поликлиники имени Матвея Гольца открыли спецкабинет «Диабетическая стопа». Там таже работает подразделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Лечебную помощь в центре оказывают по 23 различным профилям, в том числе по онконаправлению.

В медучреждение привлекают новые высококвалифицированные кадры, закупают современное оборудование. В качестве социальной поддержки шести медикам компенсируют аренду жилья.

Больница получила два стерилизатора: врачебные инструменты сразу проходят процедуру обеззараживания. Также в медучреждение поступил новый аппарат ультразвукового исследования и гистероскопическая стойка.

«Важное нововведение - это еженедельные тематические Дни открытых дверей, которые проводит команда обособленного подразделения. На этих мероприятиях каждый житель Фрязина имеет возможность бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье и получить профессиональные консультации», - подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Фрязино

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