Участники клуба «Любимый сад» озеленили территорию больницы в Химках

Главный врач медучреждения и муниципальный депутат Владислав Мирзонов активно поддержал инициативу.

«Мы все дружно готовимся отметить долгожданный праздник - нашему городу исполняется 85 лет. За время моей работы в Химках округ значительно преобразился, становится всё краше благодаря благоустройству парков, скверов и социальных объектов», - отметил он.

Клуб «Любимый сад», созданный в 2021 году на базе городской библиотеки № 3, объединяет более 50 участников.

Кроме озеленения, клуб активно занимается сбором гуманитарной помощи для зоны проведения СВО, плетя маскировочные сети и шьет одежду.

Инициативу по высадке живой изгороди также поддержал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, который передал цветы и растения клубу.

«В рамках федерального проекта „Городская среда“ мы совместно с клубом делаем наш муниципалитет комфортнее. Подбираем саженцы из питомников и высаживаем их на определенных локациях. В этом году выбрали территорию Химкинской больницы, но планируем благоустроить и другие зоны», - подчеркнул депутат.

Напомним, что недавно в округе завершили оформление главной центральной клумбы на площади Ленина, где было высажено более 65 тысяч растений, включая бегонии, петуньи и пеларгонии.

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