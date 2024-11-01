01 ноября 2024, 09:53

Участники клуба «Активное долголетие» в Истре свяжут вещи для бойцов СВО

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Участникам клуба «Активное долголетие» из Истры передали пряжу, из нее они сделают теплые вещи бойцам СВО. За два года они связали более 10 тысяч пар носков.

С начала специальной военной операции на Украине долголеты из городского округа Истра собирают гуманитарную помощь, вяжут теплую одежду, а также делают окопные свечи, маскировочные сети и прочие необходимые вещи на фронте. Этот проект называется «тепло бабушкиных рук».

Недавно депутаты округа передали клубу пряжу для будущих носков, шапок, свитеров и даже специальных варежек для снайперов.

«Есть пряжа, а, значит, теплых вещей, связанных с любовью, будет еще больше. А далее мы отправим их в составе гуманитарного груза нашим бойцам за „ленточку“. В свою очередь от лица партийцев и сторонников партии выражаю благодарность клубу и его руководителю Оксане Мощицкой», - прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Истра Айшат Вагабова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Активное долголетие
01 ноября 2024, 10:24
Больницы Подмосковья получили 340 новых холтеров с начала года
Минздрав МО
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Более 340 новых холтеров закупили для больниц Подмосковья в 2024 году. Такие аппараты необходимы для непрерывной регистрации работы сердца и контроля за артериальным давлением пациента.

«Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей», - уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Холтеры поступили в 33 больницы Подмосковья, в том числе Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие. Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста : в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Здравоохранение Больницы Медицина
31 октября 2024, 22:46
Четвертая девочка родилась в семье Степановых из Люберец
Unsplash
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В семье Степановых из Люберец родилась четвертая дочка, ее вес при рождении составлял более 4,8 килограмма. Девочке исполнилось несколько дней, она хорошо ест и спит — глава семейства Евгений рассказал 360.ru — видимо, судьба показывает ему, что он еще не готов к воспитанию сына.

У Евгения и Инги только девочки - самой старшей 14 лет. Все родились настоящими богатырями - более четырех килограммов каждая.

«Эти роды - кесарево сечение. Мы договорились с врачом. Заранее все обсудили. Потому что все трое предыдущих родов у меня были с особенностями. Каждые с разными. Взвесив все факторы, мы с врачом решили, что безопаснее для малышки и меня будет кесарево сечение», - рассказала мать.

По словам главврача Московского областного центра материнства и детства Татьяны Мельник, Степанову пришлось уговорить, учитывая возможные риски.

«Самое интересное, что в их семье все рожали крупных детей. Она сама родилась за четыре килограмма, мама за четыре килограмма», - добавила она.

Глава семейства Евгений Степанов рассказал, что раньше думал - у него обязательно родится сын.

«Уже со второго ребенка думали - может, сын, с третьего еще больше думали, и с четвертого это еще усилилось. Наверное, судьба мне показывает, что я не готов еще сына воспитать. Супруга справляется с дочками хорошо. Посмотрим, может пятый получится. Как Бог даст», - с улыбкой отметил мужчина.

В России выросло число семей, удовлетворенных уровнем доходов. По данным Росстата, 4,9% семей могут позволить себе любые покупки.

Люберцы Дети Семья
31 октября 2024, 21:43
Показательную тренировку по ликвидации последствий ДТП провели в Чехове
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В городском округе Чехов сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с представителями ГИБДД, спасателями и работниками скорой помощи провели показательную тренировку по ликвидации дорожно-транспортного происшествия для студентов «Чеховского техникума».

Сценарий учений предполагал, что один из водителей оказался зажат в салоне автомобиля и получил ранения различной степени тяжести. Пожарные и спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно использовали специальное оборудование для освобождения водителя из машины. После этого пострадавшего мужчину аккуратно уложили на жесткие носилки и перенесли в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение.

Такие тренировки проводятся спасателями городского округа Чехов на регулярной основе. Они отрабатывают самые разнообразные сценарии, связанные со спасением и высвобождением людей из сложных ситуаций. Профессионализм и оперативность действий этих служб не раз доказывали свою важность и необходимость в реальных условиях. Студенты техникума получили возможность увидеть работу экстренных служб в действии, что может стать для них ценным опытом и вдохновением для выбора будущей профессии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Чехов ГИБДД
31 октября 2024, 20:55
Тендер на капремонт детского сада «Малыш» объявили в Шаховской
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт детского сада объявили в городском округе Шаховская. Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также капитально отремонтировать здание детского сада «Малыш» в рабочем поселке Шаховская, на переулке 1-й Советский, 10, а после ремонта поставить необходимое оборудование.

Работы нужно завершить в 2025 году.

Детские сады Шаховская конкурсы

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