Участники клуба «Активное долголетие» в Истре свяжут вещи для бойцов СВО

С начала специальной военной операции на Украине долголеты из городского округа Истра собирают гуманитарную помощь, вяжут теплую одежду, а также делают окопные свечи, маскировочные сети и прочие необходимые вещи на фронте. Этот проект называется «тепло бабушкиных рук».

Недавно депутаты округа передали клубу пряжу для будущих носков, шапок, свитеров и даже специальных варежек для снайперов.

«Есть пряжа, а, значит, теплых вещей, связанных с любовью, будет еще больше. А далее мы отправим их в составе гуманитарного груза нашим бойцам за „ленточку“. В свою очередь от лица партийцев и сторонников партии выражаю благодарность клубу и его руководителю Оксане Мощицкой», - прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Истра Айшат Вагабова.

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