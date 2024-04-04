Участники клуба «Активное долголетие» из Ступина посетили Коломну
Участники проекта «Активное долголетие» посетили экскурсию в Коломенский кремль и музей пастилы. Такие экскурсии стали одним из главных напрвалений клуба.
Как рассказали в администрации округа, участники «Активного долголетия» посетили Коломенский кремль и музей «Коломенская пастила». Для них организовали экскурсию с чаепитием.
«Экскурсионная поездка была очень интересной и насыщенной. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний», - поделились участники поездки.
Такие поездки - одно из направлений клуба. Их устраивают регулярно по поручению губернатор Андрея Воробьева.
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