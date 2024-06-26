Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили Жостовскую фабрику

Во время экскурсии гостей познакомили с историей музея. Участники узнали обо всех этапах производства и увидели процесс росписи подноса, что вызвало у них большой интерес и восхищение.

Кроме того, долголеты посетили музей «Еда Руси», где они познакомились с историей русской кухни с древнейших времен до наших дней. Экспозиция музея позволила им узнать о традиционных блюдах и кулинарных обычаях России.

Напомним, что стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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