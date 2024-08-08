Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили усадьбу «Вяземы»

Усадьба «Вяземы» была маленьким городком, включающим монастырь, деревянный дворец, конюшенный двор, сад, пруд и мельницу. Участники экскурсии смогли увидеть храм с пятью верхами и плотину у пруда, а также оценить защитные сооружения, такие как ров и частокол с шестью деревянными башнями.

«Экскурсия была восхитительной, время прошло незаметно. Отдельно порадовали произведения, исполненные на рояле нашими экскурсоводами. Огромное спасибо за подход к работе и людям», - поделилась впечатлениями Наталья Касаркина, одна из участниц поездки.

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