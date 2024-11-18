18 ноября 2024, 15:05

Участники клуба «Активное долголетие» из Котельников посетили Орехово-Зуево

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Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Котельники отправились в увлекательное путешествие в Орехово-Зуевский городской округ. Экскурсия предоставила возможность жителям старшего возраста не только расширить свои знания, но и окунуться в атмосферу истории и культуры региона.

Первой остановкой на маршруте стал Ликино-Дулевский краеведческий музей. Здесь участники узнали об истории города, начиная с древних времен и до наших дней. Особое внимание было уделено становлению градообразующих предприятий, неразрывно связанных с династией выдающихся русских промышленников и меценатов Морозовых. Долголеты с интересом изучали ткацкие ручные и механические станки, которые использовались в цехах прядильно-ткацкой фабрики.

После познавательной экскурсии в музее участники приняли участие в мастер-классе по росписи на фарфоровых тарелках «Агашка». Каждый смог проявить свои творческие способности, а расписные изделия стали памятными сувенирами, которые участники забрали с собой. В завершение визита в Ликино-Дулево, гости посетили местный магазин фарфора, где смогли приобрести понравившуюся посуду.

Заключительной точкой экскурсионного тура стал Степановский краеведческий музей. Здесь экскурсанты погрузились в историю жизни и быта крестьян, узнали о знаменитой Гуслице - месте расселения старообрядцев, а также о событиях Великой Отечественной войны и многих других аспектах истории региона.

Всего в экскурсии приняли участие 15 человек, самому старшему из которых исполнилось 72 года. Поездка оставила у всех участников массу положительных впечатлений и стала отличной возможностью для активного общения и культурного обогащения.

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Активное долголетие Котельники
18 ноября 2024, 15:25
Около 48 млрд рублей выделят на развитие института семьи в Подмосковье
Медиасток.рф
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Около 48 миллиардов рублей на подпрограмму «Развитие института семьи и повышение рождаемости» выделят из бюджета Московской области в 2025 году. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что поддержка семей в Подмосковье всегда была на первом месте, и объемы этой помощи будут увеличиваться. Регион регулярно внедряет новые льготы и меры, что соответствует задачам, которые ставит президент.

Недавно Мособлдума приняла закон, благодаря которому многодетные семьи теперь могут выбрать выплату размером 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Кроме того, многодетные семьи получили возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки в любое время без ограничений.

Подпрограмма «Развитие института семьи и повышение рождаемости» включает различные меры поддержки, такие как выплаты на питание для беременных женщин и детей до трех лет, различные компенсации и пособия, подарочные наборы для первоклассников и другие меры.

Льготы Законы Семья Мособлдума
18 ноября 2024, 15:05
Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» выиграл в матче с Череповцом
ХК "Северсталь"
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ХК «Витязь» разгромил очередного соперника в выездном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Игра с «Северсталью» из Череповца закончилась со счетом 7:1 в пользу Подмосковья.

В Минспорте Московской области отметили, что лучшим игроком матча в составе подмосковного клуба стал Дмитрий Бучельников. На его счету один гол и две результативные передачи. В сезоне у Дмитрия уже 26 очков - пока что это второй результат в бомбардирской гонке КХЛ.

«Витязь» сыграл уже 28 игр и заработал 27 очков, что позволило ему разместиться на девятом месте в западной конференции. От зоны плей-офф подмосковную команду отделяют три очка.

Следующий матч против ХК «Локомотив» из Ярославля пройдет 19 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Хоккей
18 ноября 2024, 15:01
Всероссийская акция в поддержку недоношенных детей прошла в Котельниках
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Городской округ Котельники стал частью Всероссийской акции #МНЕНЕФИОЛЕТОВО, организованной благотворительным фондом «Право на чудо». Эта акция приурочена к Международному Дню недоношенных детей, который ежегодно отмечается 17 ноября.

В рамках акции на зданиях Дома культуры «Белая Дача» и Дома культуры «Силикат» была включена фиолетовая подсветка, символизирующая поддержку семей, в которых дети появились на свет раньше срока.

Международный день недоношенных детей был учрежден в 2011 году и с тех пор отмечается по всему миру, привлекая внимание к проблемам преждевременных родов и поддержке семей, столкнувшихся с этой ситуацией. Это важный день, который напоминает о достижениях современной медицины в области выхаживания самых маленьких пациентов и повышает осведомленность о необходимости поддержки таких семей.

С момента начала деятельности к этому событию присоединились более 50 стран, демонстрируя единство и солидарность в решении данной проблемы. Присоединение городского округа Котельники к акции подчеркивает важность поддержки и внимания к проблемам недоношенных детей и их родителей.

Фиолетовая подсветка на культурных объектах города стала символом надежды и поддержки, объединяя всех неравнодушных людей в стремлении помочь самым маленьким и уязвимым.

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Дети Общественные акции Котельники
18 ноября 2024, 14:32
Концерт балетной студии «Фуэте» пройдет в Котельниках 23 ноября
Медиасток.рф
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Жители и гости Котельников смогут насладиться волшебством балета на большом концерте образцового коллектива «Балетная студия „Фуэте“». Мероприятие обещает стать ярким событием в культурной жизни города, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть выступления артистов Московского государственного академического театра «Русский балет».

Концертная программа будет разделена на два отделения, каждое из которых подарит зрителям незабываемые впечатления. Московский государственный академический театр «Русский балет» - это коллектив с богатой историей и признанным мастерством, который с начала XX века радует публику своими изысканными постановками и высоким уровнем исполнения. Театр активно участвует в культурной жизни России и завоевывает престижные награды на международных конкурсах.

Балетная студия «Фуэте», основанная в 2012 году под руководством талантливого балетмейстера Элины Никифоровой, уже успела завоевать признание и уважение в Котельниках. В 2016 году студии было присвоено звание «Образцовый коллектив», что подтверждает высокий уровень ее участников и качество постановок.

Концерт состоится 23 ноября в 17:00 в ДК «Белая Дача». Вход на мероприятие свободный, что делает его доступным для всех желающих приобщиться к прекрасному миру балета.

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Концерты Котельники

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