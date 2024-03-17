17 марта 2024, 12:50

Участники избирательной комиссии в Звенигороде пришли на выборы в одежде цветов флага России

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Участники избирательной комиссии в детском саду «Малинка» в Звенигороде пришли на выборы президента в одежде цветов флага России. Они выбрали белый, красный и синий оттенки.

Как рассказала наблюдатель Елена Бабакина, они решили выложить приглашение для жителей микрорайона «Восточный» в городской чат и начать день на участке оригинально - с флешмоба.

«Захотелось не только поднять настроение голосующим, но и пригласить их, чтобы в последний день все поспешили на избирательные участки», - подчеркнула Елена Бабакина.

Наблюдатель добавила, что в этом году жители микрорайона особенно активны: приходят на избирательный участок с детьми и пожилыми людьми.

Всего в микрорайоне проживает более пяти тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 13:24
Лучший неонатолог России Денис Аксенов вместе с семьей проголосовал на выборах президента в Балашихе
Телеканал «360»
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Лучший неонатолог России, многодетный отец Денис Аксенов вместе с семьей приехал на избирательный участок в Балашихе, чтобы проголосовать на президентских выборах. Его супруга выбрала электронный формат голосования.

Со сложным графиком работы врачу сложно найти свободное время. Но дни выборов совпали с окончанием отпуска, поэтому пришли всей семьей.

«Супруга проголосовала дистанционно, а я вот пришел показать детям, как проходят выборы на избирательном участке», - рассказал Денис Аксенов.

Специалист обратил отдельное внимание на важность процесса для будущего страны.

«От нашего выбора зависит судьба нашего государства», - подчеркнул Денис Аксенов.

Супруга Дениса Аксенова отметила удобство ДЭГ и поблагодарила за то, что развитие современных технологий облегает жизнь.

«Это оказалось очень удобным на тот случай, если мы бы планировали куда-то уехать. Поэтому спасибо, что современные технологии помогают нам участвовать в выборах президента», - рассказала супруга Дениса Аксенова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Балашиха Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 12:26
Победители конкурса «Семья года» проголосовали на выборах президента в Люберцах
Телеканал «360»
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Многодетная семья Негиных приняла участие в президентских выборах. Они в полном составе в воскресенье пришли на один из участков, чтобы проголосовать за будущее страны.

Сегодня в России стартовал заключительный день голосования на выборах президента. Многие, кто не успел сделать свой выбор в предыдущие два дня, спешат на участки, чтобы проголосовать.

Так, на одном из участков в Люберцах заметили многодетную семью Негиных. В прошлом году их признали лучшими в номинации конкурса «Семья года». Пока глава семейства заполнял необходимые документы, дети радостно бегали вокруг и ждали заветного момента, когда будет нужно опустить бюллетень в урну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Люберцы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 23:49
Новые производственные площади для МСП ввели в эксплуатацию в Солнечногорске
Главгосстройнадзор МО
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Более 35 тысяч квадратных метров помещений формата Light Industrial для малых и средних предприятий ввели в эксплуатацию в Солнечногорске. Данная концепция предполагает сочетание легких производственных помещений, складских зон, офисов и выставочных площадей в одном комплексе.

Застройщик комплекса «Индастриал Сити Есипово 3» смог получить разрешение на ввод трех новых производственных зданий с первой попытки благодаря личному менеджеру Центра содействия строительству, который помог внести корректировки в проектную документацию для соответствия требованиям.

Общая площадь новых зданий превышает 35 тысяч квадратных метров и подразделена на блоки, предназначенные для складских и промышленных целей. В рамках промышленного кластера эти помещения будут занимать представители малого и среднего бизнеса.

Кроме того, при поддержке Центра содействия строительству Московской области застройщик получил разрешение на строительство еще восьми корпусов площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. Планируется, что работы завершат к октябрю 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
16 марта 2024, 22:59
Проверки на избирательных участках в Химках и Дмитрове прошли по поручению руководителя КПРФ Наумова
https://vk.com/a_naumov_kprf
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Руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев проверил работу избирательных участков на президентских выборах в Химках и Дмитрове. Соответствующее распоряжение отдал заместитель председателя Московской областной думы Александр Наумов.

Представители горкома КПРФ в Химках организовали посещение нескольких избирательных участков в рамках оперативного совещания. В ходе визита коммунисты общались с работниками избирательных комиссий и наблюдателями. По словам представителей КПРФ, они посетили участки в микрорайонах «Новые Химки» и «Старые Химки».

Константин Елисеев и Иван Соловьев из Дмитровского городского округа также посетили избирательные участки в микрорайоне «Строитель» поселка Некрасовский и в поселке Икша.

Уже завтра, в заключительный день выборов, руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев выедет на избирательные участки на северо-востоке Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки КПРФ Выборы президента — 2024

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