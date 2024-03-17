Участники избирательной комиссии в Звенигороде пришли на выборы в одежде цветов флага России
Участники избирательной комиссии в детском саду «Малинка» в Звенигороде пришли на выборы президента в одежде цветов флага России. Они выбрали белый, красный и синий оттенки.
Как рассказала наблюдатель Елена Бабакина, они решили выложить приглашение для жителей микрорайона «Восточный» в городской чат и начать день на участке оригинально - с флешмоба.
«Захотелось не только поднять настроение голосующим, но и пригласить их, чтобы в последний день все поспешили на избирательные участки», - подчеркнула Елена Бабакина.
Наблюдатель добавила, что в этом году жители микрорайона особенно активны: приходят на избирательный участок с детьми и пожилыми людьми.
Всего в микрорайоне проживает более пяти тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».