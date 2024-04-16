Участники из Воскресенска стали призерами всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах

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В рамках спортивного мероприятия разыграли еще четыре комплекта медалей в турнирах по шпаге в личном и командном первенстве среди мальчиков и девочек.

Среди девушек лучшей стала воскресенская спортсменка Снежана Каменская, которая в финале переиграла хозяйку турнира из Татарстана со счетом 12:9. Среди юношей, Артем Карпунин занял второе место, уступив другому фехтовальщику из Подмосковья.

Кроме того, шпажисты Артем Карпунин, Арсений Власов, Иван Ламзин и Лев Сдобников заняли второе место в командных соревнованиях мальчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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