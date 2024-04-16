Участники из Воскресенска стали призерами всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах
В Казани прошли всероссийские соревнования по фехтованию среди спортсменов в возрасте до 15 лет. Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов Российской Федерации.
В рамках спортивного мероприятия разыграли еще четыре комплекта медалей в турнирах по шпаге в личном и командном первенстве среди мальчиков и девочек.
Среди девушек лучшей стала воскресенская спортсменка Снежана Каменская, которая в финале переиграла хозяйку турнира из Татарстана со счетом 12:9. Среди юношей, Артем Карпунин занял второе место, уступив другому фехтовальщику из Подмосковья.
Кроме того, шпажисты Артем Карпунин, Арсений Власов, Иван Ламзин и Лев Сдобников заняли второе место в командных соревнованиях мальчиков.
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