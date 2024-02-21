21 февраля 2024, 13:08

Участники из Солнечногорска выиграли 40 медалей на областных соревнованиях по спортивной аэробике

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Первенство и чемпионат Московской области по спортивной аэробике прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Спортсмены округа завоевали 40 медалей всех достоинств и право представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Участие в соревнованиях приняли 320 спортсменов со всего Подмосковья в возрастных категориях от девяти до 18 лет. Они продемонстрировали индивидуальные, смешанные парные, трио и групповые выступления. По итогам всех этапов ребята из Солнечногорска завоевали 16 золотых, 15 серебряных и девять бронзовых медалей.

«Спортивная аэробика - один из ведущих видов спорта, представленных в городском округе Солнечногорск. Наши аэробисты регулярно занимают высшие места и представляют Московскую область и Россию на крупнейших соревнованиях. Многократно они становились чемпионами страны и даже мира. Это заслуга профессионального тренерского состава и, конечно же, спортсменов, которые проявляют колоссальную самоотдачу и упорство», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победители в составе подмосковной команды выступят на первенстве и чемпионате России по спортивной аэробике, которые состоятся в Москве и Екатеринбурге в марте.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Солнечногорск
21 февраля 2024, 13:03
Администрация Одинцовского округа проведет выездной прием жителей в Звенигороде 27 февраля
Медиасток.рф
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Выездной прием администрации Одинцовского округа пройдет в Звенигороде 27 февраля. Депутаты и специалисты городских служб помогут жителям решить все вопросы.

Встреча с жителями пройдет в Доме детского творчества в Звенигороде по адресу: улица Некрасова, дом № 8. На вопросы горожан ответят первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители Муниципального центра управления регионом, а также депутаты округа от партии «Единая Россия».

График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе «Местное самоуправление» по ссылке.

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Одинцово
21 февраля 2024, 12:53
Сборная МЧС России выиграла на Спартакиаде по лыжным гонкам в Химках
Главное управление МЧС России по Московской области
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Соревнования по лыжным гонкам Спартакиады общества «Динамо» среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти России прошли в Химках накануне Дня защитника Отечества. За титул чемпиона боролись более 170 спортсменов из 14 команд.

В первой группе соревновались спортсмены региональной общественной организация «Динамо» № 31 МЧС России, а остальные восемь команд во второй.

Состязания проводились в четырех группах среди мужчин, а также в трех среди женщин.

Победителем соревнований на лыжной трассе пять километров стала сборная команды МЧС России, а существенный вклад в победу внес житель Подмосковья, сотрудник 31 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Московской области Вячеслав Моисеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки МЧС РФ
21 февраля 2024, 12:49
Мособлизбирком напомнил жителям о работе информаторов перед выборами президента
Мособлизбирком
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Подмосковные информаторы рассказали более чем для 1,2 миллиона жителей о формах голосования на грядущих выборах президента. Во время обходов 74% человек сообщили, что точно примут участие. В Мосолизбиркоме разъяснили, как именно проходит поквартирный обход в регионе.

Информаторы посещают жителей Подмосковья, чтобы рассказать о предстоящих выборах президента. Они рассказывают о датах проведения голосования, способах участия, а также о зарегистрированных кандидатах.

«В этом году в преддверии выборов стартовало федеральное адресное информирование избирателей. В своей работе члены участковых комиссий используют специальные мобильные приложения. Это очень удобно и информативно», - рассказала секретарь территориально-избирательной комиссии в Бронницах Елена Ищенко.

Сегодня волонтеры посетили почетную жительницу Бронниц Валентину Копысову. В этом году женщине исполнится 102 года. Сделать свой выбор она планирует не выходя из дома. Такая возможность доступна по состоянию здоровья и людям с ограниченными возможностями.

Узнать информаторов можно по брендированной одежде с фирменным значком и логотипом выборов.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы Выборы президента — 2024
21 февраля 2024, 12:37
Подмосковье выделило более 6 миллиардов рублей на развитие индустриальных парков и ОЭЗ в 2024 году
Unsplash
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ОЭЗ и индустриальные парки Московской области — это оптимальные площадки для реализации инвестиционных проектов, а также точки притяжения инвестиций и новые рабочие места. На развитие этих площадок в 2024 году в Подмосковье предусмотрено более 6,3 миллиарда рублей.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Он отметил, что это инвестиции в будущее Подмосковья, обеспечивающие динамичное развитие региональной экономики Резидентам подмосковных ОЭЗ положены налоговые льготы. С их помощью они экономят до 30% от первоначального объема инвестиций при реализации проектов. Только в 2023 году резиденты особых экономических зон воспользовались налоговыми льготами на сумму почти три миллиарда рублей.

Льготы включают в себя налог на прибыль и на имущество, земельный и транспортный налоги, а также таможенные пошлины и НДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

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Инвестиции Мособлдума

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