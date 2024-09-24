Участники из Серпухова вошли в число лучших на турнире «Кубок футбольных мам»

«Кубок футбольных мам» собрал 14 команд из Подмосковья и других регионов России. Серпухов представляли клубы «Футбольные мамы Большевик» и «Мамы Ястребов». Оба они выступили успешно. «Мамы Ястребов» стали обладателями «Кубка Надежды», а команда «ФМ Большевик» завоевала бронзу в «Серебряном Кубке».

Анна Спиридонова и Оксана Потапова признаны лучшими игроками турнира. Кроме того, отдельно были отмечены многодетные матери. Им вручили специальные призы от администрации Одинцова. В число награжденных вошли Татьяна Долонько из команды «ФМ Большевик» и четыре футболистки из «Мам Ястребов», что стало рекордом соревнований.

«Кубок футбольных мам» проходил 21 сентября в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Такие турниры помогают матерям юных спортсменов немного отвлечься от бытовых забот и заняться физической подготовкой.

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