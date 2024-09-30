Участники экологической акции в Лобне посадили 280 кустарников

Высадка саженцев проходила возле нового детского сада, расположенного на улице Борисова в Лобне. Жителям помогали сотрудники администрации во главе с руководителем муниципалитета Анной Кротовой и депутаты местного совета.

Участников акции по традиции угостили чаем и свежей выпечкой. Анна Кротова поблагодарила всех, кто присоединился к инициативе и подчеркнула, что совместная работа сделает городской округ еще более зеленым и комфортным.

Мероприятия по озеленению территорий городского округа проводятся в Лобне постоянно. Ранее жители участвовали в акциях «Лес будущего» и «Лес Победы», где также высаживали деревья и кустарники.

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