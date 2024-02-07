Участники движения «Первые Подмосковья» поздравили женщин-врачей с профессиональным праздником

«Первые выразили свою благодарность работницам здравоохранения за их профессионализм, добродушие и ежедневную помощь. Они понимают, что работа врачей - это не только физический и интеллектуальный труд, но и множество эмоциональных испытаний, с которыми они сталкиваются ежедневно», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что второй съезд «Движения Первых» прошел на территории международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участниками программы стали более трех тысяч человек.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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