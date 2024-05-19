19 мая 2024, 17:48

Участники «Чистых игр» очистили Губернский лес в Чехове

Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Чехов состоялась экологическая акция, в которой приняли участие 60 активистов «Движения первых», восемь организаторов и 25 волонтеров. В результате удалось привести в порядок Губернский лес.

В международном проекте приняли участие двадцать команд из всех школ округа. Участники соревновались в скорости сбора мусора, разделяя его на пластик, металл, стекло и смешанные отходы. Губернский лес выбран в качестве места проведения акции, так как это популярное место отдыха жителей, где часто остается мусор.

В результате «Чистых игр» собрано 155 мешков мусора, которые полностью заполнили два восьмикубовых контейнера. Победителями стали команды лицея № 4, гимназии № 2 и средней школы № 3.

Глава округа Михаил Собакин поблагодарил участников и подчеркнул, что цель проекта не только научить людей бережно относиться к природе и сохранять нашу экологию, но и продемонстрировать преимущества раздельного сбора мусора.

Идея проведения «Чистых игр» зародилась в Санкт-Петербурге в 2014 году, и с тех пор акция не только распространилась по всей России, но и вышла на международный уровень.

Напомним, в этом году завершится благоустройство Губернского лесопарка. Уже расчищается лесополоса для будущей тропиночной сети протяженностью 4,5 километра, появятся павильоны проката, кафе, детская игровая площадка, веревочный парк, спортивная и воркаут площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Чехов Мусор
19 мая 2024, 18:43
Акция «День доброты» пройдет в Химках 25 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В микрорайоне Сходня в Химках 25 мая пройдет благотворительная акция «День доброты». Основная цель мероприятия заключается в сборе средств на лечение маленького химчанина Сергея Селиверстова. Начало мероприятия в 11:00.

Для жителей и гостей микрорайона Сходня организаторы акции подготовили обширную программу: выступления творческих коллективов, мотопробег, мастер-классы, фаер-шоу, лотерею и другие интересные мероприятия.

Фестиваль «День доброты» проходит уже шестой год подряд и завоевал популярность среди жителей Химок. В рамках мероприятия также организована благотворительная ярмарка и лотерея.

Лидер движения общественной поддержки Химок Ольга Кириллова рассказала, что Сергей родился в 2016 году. Он появился на свет на седьмом месяце беременности, поэтому у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. У мальчика развилась гидроцефалия, потеря слуха и ДЦП.

Все собранные на акции средства будут направлены на приобретение сильных цифровых слуховых аппаратов для маленького Сергея Селиверстова из Сходни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Общественные акции
19 мая 2024, 18:31
Жители Химок обсудили с властями вопросы социальной поддержки
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В Химках состоялся прием граждан по вопросам социальной поддержки населения. Консультации провели представители Управления социального развития округа.

Они дали разъяснения по вопросам поддержки семей участников СВО и оказания социальной помощи вынужденным переселенцам.

«В Химках регулярно проходят личные приемы граждан с депутатами и представителями профильных служб муниципалитета. Благодаря таким встречам некоторые вопросы удается решить на месте, остальные - детально прорабатываются и направляются в профильные ведомства», - подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Начальник Окружного управления социального развития городских округов Долгопрудный, Лобня и Химки Марина Табунова помогла жителям оформить заявления на получение субсидий. Она также предоставила разъяснения по мерам поддержки семей участников спецоперации и улучшению жилищных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Химки
19 мая 2024, 18:24
Футболисты из Химок сыграют с «Черноморцем» на домашнем стадионе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Футбольный клуб из Химок сыграет с командой «Черноморец» на домашнем стадионе. Матч пройдет в рамках тура МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Встреча состоится 25 мая в 13:00 на стадионе «Арена Химки» и станет завершающим в текущем сезоне 2023/2024 года.

Футбольный клуб из Химок занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 60 очками. Его основными конкурентами являются команды «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (Тольятти).

Билеты на игру доступны на сайте клуба , а также можно приобрести их в день матча в кассах стадиона за 2,5 часа до начала игры.

Льготная категория граждан сможет посетить игру бесплатно. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу при покупке билета.

Для получения бесплатных проходов на сектор МГН для людей с инвалидностью I и II групп, а также одного сопровождающего для инвалидов I группы, необходимо отправить заявку по электронной почте disability@fckhimki.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Футбол
19 мая 2024, 18:16
Асфальтовое покрытие заменят в 5 дворах поселка Лунево в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Во дворах домов № 2, № 6, № 7, № 11 и № 12 поселка Лунево в Химках заменят асфальтобетонное покрытие. Работы выполнят в рамках программы комплексного благоустройства.

Детали предстоящего ремонта с местными жителями обсудили начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев, представители городского хозяйства и подрядной организации.

«По данным адресам проведем ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов с заменой бордюрного камня, также дополнительно обустроим парковочные места, установим скамейки, урны», - пояснил Эдуард Машковцев.

В ходе встречи зафиксировали все детали и пожелания жителей. Такие встречи с представителями администрации Химок стали традиционным способом общения с жителями по насущным вопросам благоустройства территории, дворов и общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки

Новости по теме