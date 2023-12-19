19 декабря 2023, 01:18

Участники более 4,7 тысячи аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

Unsplash
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За прошедшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП, которая находится в Центре безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО), поступило 4750 звонков от участников аварий. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Там отметили, что 1731 человек, обратившийся за помощью при оформлении столкновений, получили ее в центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили «Европротоколы» благодаря консультациям сотрудников «горячей линии».

В Подмосковье существует единая служба помощи при ДТП, оказывающая помощь всем участникам дорожного движения. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь - консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь - оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи - их в области всего 15 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Водители, которые пострадали в результате ДТП, могут обратиться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

ДТП
19 декабря 2023, 00:39
Рейды по безопасности на железнодорожных путях провели в Чехове
РИА «Новости»
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В рамках профилактических мер по безопасности на железной дороге, проводившихся на железнодорожной станции Чехов, провели рейд. В Минтрансе Подмосковья отметили, что в ходе мероприятия работники администрации и сотрудники транспортной полиции провели разъяснительную работу о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

Они раздали жителям 30 информационных материалов. Сотрудниками транспортной полиции Московской области ежедневно проводятся дежурства на станциях, где зафиксированы самые страшные случаи смерти. Это делается для того, чтобы снизить уровень смертности на железных дорогах региона.

Более 100 рейдов по безопасности прошли в Чехове с начала года. Все жители и гости области должны соблюдать правила дорожного движения: не отвлекаться на телефон и переходить железнодорожные пути только в том случае, если это разрешено светофором.

Чехов
18 декабря 2023, 21:09
Удобство для жителей назвали целью цифровизации медицины Подмосковья
РИА «Новости»
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Внедрение цифровых проектов в медицинские учреждения Московской области продолжилось в 2023 году. Всего в рамках проведенной работы больницах и поликлиниках региона для удобства жителей и врачей появились 24 цифровых услуги. Об этом в интервью «360» рассказал Директор Центра внедрения изменений Минздрава Московской области Егор Казин.

В качестве примера он привел проект онлайн-поликлиники. Это цифровая платформа позволяет жителям обращаться к врачам дистанционно за телемедицинской консультацией, получить электронный рецепт, а также записаться на прием при помощи чат-бота.

«Все проекты направлены на то, чтобы жителям было удобно и они могли получить медицинскую помощь с минимальной затратой времени», - заявил Казин.

Он добавил, что проект направлен на то, чтобы сэкономить время жителям. Если это получилось, то нововведение признается успешным.

Цифровизацию услуг проводят во всех многопрофильных медицинских учреждениях во всех городских округах Подмосковья. К примеру, для педиатров и врачей ультразвуковой, и компьютерной диагностики внедрили голосовой ввод. Все озвученные пациентом жалобы или результаты обследования врачей автоматически уходят в электронную медицинскую карту, что позволяет медикам не отвлекаться от дополнительного заполнения и заниматься исключительно пациентом.

Здравоохранение
18 декабря 2023, 19:01
Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о новогодних коммунальных бонусах
Unsplash
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Абоненты МосОблЕИРЦ могут получить подарки и купоны на скидки при каждом входе в личный кабинет в период с 18 по 24 декабря. Пользователей ждут более 80 предложений в таких категориях, как: онлайн-гипермаркеты, доставка, образование, продукты питания, товары для дома и многие другие.

Получить бонусы можно в личном кабинете. Для этого следует зайти в раздел «Бонусы и акции» - «Подарки и скидки пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ». После этого можно выбрать любое количество бонусов и применить их при оформлении покупки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
18 декабря 2023, 18:41
Работу 14 светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю
Минтранс Подмосковья
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За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу 14 светофоров. Работы провели в Серпухове, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Луховицах, Истре, Красногорске и Наро-Фоминском округе.

Так, в Серпухове скорректировали режимы работы светофоров на улице Коншиных, улице Оборонной, а также на повороте с проезда Мишина на улицу Советскую.

В Наро-Фоминске работы выполнили на пересечении улиц Магистральной и Домостроительной. Специалисты увеличили время проезда по улице Магистральной, а в Люберцах уменьшили время проезда по Зенинскому шоссе.

В региональном Минтрансе уточнили, что с начала года более 180 светофоров оснастили пешеходными кнопками, а на более 130 светофорах появились право- и левоповоротные секции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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