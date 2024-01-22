Участники более 4,3 тысячи аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

Служба помощи при ДТП - единое пространство бесплатных консультаций при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба работает в двух форматах: дистанционно и очно, в офисах. В Подмосковье уже 15 таких центров: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах и других крупных городах.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, нужно обратиться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. Оператор подскажет, как действовать дальше.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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