Участники более 2,9 тысячи аварий обратились в Службу помощи при ДТП за неделю
За неделю в Службу помощи при ДТП обратились участники 2,9 тысячи автомобильных аварий. Из них свыше 500 человек оформили европротоколы.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1033 обратившихся получили консультацию в центрах помощи при ДТП, еще 527 - оформили европротоколы по инструкции оператора.
Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную поддержку попавшим в аварию без пострадавших дистанционно и очно в 15 округах Подмосковья.
Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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