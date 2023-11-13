Участники более 2,7 тысячи аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю
Участники более 2,7 тысячи автомобильных аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю. Из них 509 человек оформили европротоколы.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за неделю 990 человек получили консультации по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП. Еще 509 человек создали европротоколы при поддержке оператора горячей линии.
Служба помощи при ДТП работает в дистанционном и очном форматах. Посетить центры лично можно в 15 округах Подмосковья.
Попавшим в ДТП без пострадавших рекомендуют обращаться за помощью по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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