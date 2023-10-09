Участники «Активного долголетия» выступили в финале конкурса «Ты — супер» в Егорьевске
Свыше 350 участников клуба «Активное долголетие» из 26 городов приняли участие в финале конкурса «Ты — супер», который состоялся в Егорьевске. Лучших выбрали в четырех номинациях: «Суперфлорист», «Супершеф», «Супермастер» и «Суперартист».
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на конкурсе представили выставку флористических картин, организовали кафе здорового питания, провели мастер-классы и многое другое. Участники смогли пройти экспресс-диагностику на баланс витаминов и минералов, посетить оздоровительные процедуры и получить советы по активному долголетию.
Звание победителя разделили финалисты из Бронниц и Домодедова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».