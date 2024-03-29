29 марта 2024, 17:43

Участники «Активного долголетия» в Рошале сплели маскировочные сети для бойцов СВО

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Участники «Активного долголетия» в Рошале продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО. Представители клуба поделились секретами работы с заместителем главы округа Светланой Дурмановой.

Все неравнодушные жители округа изготавливают блиндажные свечи, пишут бойцам письма и открытки, а также помогают в приобретении всего самого необходимого. С гуманитарным грузом участникам СВО передают инструменты, технику, обмундирование, продукты питания и многое другое. Отмечается, что скоро активисты Шатуры отправят очередной груз бойцам.

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Активное долголетие
29 марта 2024, 18:54
Замглавы Котельников Мария Галузо проинспектировала складской комплекс
Администрация Котельники г.о.
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Один из ключевых элементов экономики Котельников — складские комплексы. Особую популярность приобрел комплекс «КАСИС», предоставляющий услуги аренды недвижимости с 2000 года.

Расположенный в центре города «КАСИС» активно развивается, учитывая потребности различных бизнес-направлений. В дополнение к аренде больших складских площадей крупными оптовиками есть высокий спрос на блок-контейнеры от индивидуальных предпринимателей, работающих с маркетплейсами.

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила комплекс вместе с его руководителями Игорем Леньшиным и Романом Коняхиным, которые также развивают проект «Малоэтажная страна» в Котельниках. Важной темой стало обсуждение пожарной и общей безопасности на объекте.

В настоящее время руководством комплекса рассматривается возможность расширения арендуемой площади, чтобы удовлетворить растущий спрос, привлечь новых резидентов и современные компании, которые будут продолжать свою деятельность в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Котельники Поддержка предпринимателей в Московской области
29 марта 2024, 18:41
Жители Подольска смогут обменять макулатуру на саженцы деревьев
Администрация Подольск г.о.
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Жители Подольска приглашаются принять участие в ежегодной социально-экологической акции «Сдай макулатуру — вырасти дерево». Все желающие смогут обменять макулатуру на саженцы для озеленения своих участков.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию, сдать вторсырье, а после создать уведомление на сайте. В течение нескольких рабочих дней зеленые баллы начисляются на внутренний счет.

Заработанные баллы можно потратить на саженцы для собственных участков или на благотворительные посадки из каталога. Растения можно забрать на ближайшей пункте выдаче 25 апреля и посадить их в оговоренном месте.

Более подробную информацию об акции можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Подольск Экология
29 марта 2024, 18:41
Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль русской культуры «Севастополь собирает друзей»
Unsplash
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Жителям Московской области предлагают присоединиться к фестивалю русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей». Мероприятие пройдет как в очных, так и в заочных форматах конкурсов и патриотических акций.

Только в 2023 году в рамках фестиваля провели 19 мероприятий, в которых приняли участие более 10,6 тысячи человек. Все конкурсы, мероприятия и патриотические акции проводятся на некоммерческой основе, и участие в них для творческих коллективов и исполнителей бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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Севастополь Фестивали конкурсы
29 марта 2024, 18:25
Сотрудники городской администрации Дубны вышли на уборку улиц после зимы
Администрация Дубна г.о.
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Сотрудники городской администрации Дубны первыми вышли на субботники. Сегодня мероприятия по уборке прошли на улицах Володарского, Центральной и Карла Маркса.

Они собрали мусор и песок с обочин и тротуаров. В следующую пятницу к уборке присоединятся и другие коллективы. Представители городских общественных организаций и предприятий проведут субботники в парках и скверах.

Управляющие компании вместе с жильцами также выполнят работы по уборке внутридворовых территорий.

Напомним, 1 апреля стартует месяц чистоты и благоустройства в Дубне, а также во всей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Субботник

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