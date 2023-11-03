Участники «Активного долголетия» в Пущине освоили рисование песком

Занятие с песком способствует расслаблению, снимает эмоциональное напряжение и активизирует работу головного мозга. Такой вид творчества не требует специальных навыков и отсылает к детству, напоминая игру в песочнице или на берегу моря.

Участники проекта «Активное долголетие» комплексного центра «Серпуховский» занятием остались довольны. По словам пенсионеров, им было приятно освоить что-то новое.

Количество участников «Активного долголетия» в городском округе Пущино увеличивается с каждым годом. Сейчас в проекте почти 300 человек. Записаться на занятия можно по телефону: 8 (4967) 73-54-58.

Проект «Активное долголетие» реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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