Участники «Активного долголетия» в Лобне посетили дом-музей Серафима Звездинского

Дом, где два года жил епископ Дмитровский владыка Серафим Звездинский, построили в 1900 году. После реставрации там открыли экспозицию «Все вы в сердце моем», посвященную жизни и духовному наследию канонизированного священномученика.

В экспозиции представлены подлинные вещи конца XIX - начала XX веков: богослужебные предметы, иконы, книги, архивные материалы, письма и фотографии из частных архивов.

«Благодарность организаторам этой познавательной экскурсии. Мы окунулись в глубину истории нашей родины, провели день с интересными, высоко квалифицированными специалистами», - поделилась участница поездки Татьяна Савина.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. В Лобне клуб находится по адресу: улица Молодежная, 4. Телелефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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