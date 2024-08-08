Участники «Активного долголетия» в Котельниках освоили скандинавскую ходьбу

Участниками спортивного занятия в лесопарке стали 16 пенсионеров, самому старшему из них исполнилось 76 лет. Скандинавская ходьба успела полюбиться всем членам клуба «Активное долголетие» в Котельниках. Они отметили, что этот вид спорта не требует специальной экипировки и дорогостоящих тренажеров. Нужна только пара удобных кроссовок и палки для скандинавской ходьбы.

По словам исследователей, ходьба активизирует работу мозга, улучшает кровообращение, моторику и координацию. Также занятия скандинавской ходьбой снижают риск возникновения депрессии и болезни Альцгеймера.

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