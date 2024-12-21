Участники «Активного долголетия» в Химках поучаствовали в бале-маскараде

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Пенсионеры исполнили полонез, танго, бачату и сальсу. Участники репетировали в течение четырех месяцев.

«Кому-то танцы даются легко, а кому-то сложнее, но работать с такими танцорами даже интереснее в творческом плане. У участников нет слов „не хочу“ или „не буду“. Все они откликаются и работают с большой отдачей», - рассказал тренер по латиноамериканским танцам Владимир Папин.

Пенсионеры не только разучивали танцы, но и готовили костюмы. Пенсионеры подбирали платья и аксессуары. Самые креативные приняли участие в конкурсе-дефиле от организаторов.

«Здесь люди, которые обожают заниматься танцами, пением и другими видами самовыражения через творчество», - отметила организатор бала-маскарада Ольга Шляхтина.

Бал-маскарад «Зимние узоры» состоялся в рамках проекта «Активное долголетие. Зима». Для пенсионеров готовят экскурсии, танцы, мастер-классы и спортивные активности.

Стать участником клуба можно несколькими способами: на портале «Активное долголетие», в мобильном приложении «Соцуслуги» или по адресу: Кирова, 24.