Участники «Активного долголетия» в Дмитрове прошли обучение по работе с порталом госуслуг

Участники занятия освоили отправку заявлений, получение выписок, заполнение форм и работу с почтой. Обучение для пенсионеров провела руководитель МФЦ «Дмитровский» Екатерина Ягодкина.

«В любом возрасте важно заботиться о здоровье, иметь свои интересы, общаться и конечно, узнавать новое. Рад видеть здесь людей, которые стараются идти в ногу со временем и не боятся получать и применять новые знания, пусть это и не всегда дается просто», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

После мероприятия он пообщался с пенсионерами и подвел промежуточные итоги по работе администрации Дмитровского округа. Глава напомнил о проведенном благоустройстве Профессиональной улицы, набережной и прогулочной зоны вблизи реки Березовец.

Он также рассказал о проектировании моста через канал имени Москвы, строительстве многоуровневой дорожной развязки на пересечении Дмитровского шоссе и Ново-Рогачевской улицы и других работах, запланированных на 2024 год.

Напомним, что в центральной библиотеке для участников клуба «Активное долголетие» проходят занятия по финансовой и компьютерной грамотности, а также по работе со смартфоном, соцсетями и мессенджерами, приложением для оплаты коммунальных услуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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